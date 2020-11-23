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Военно-промышленный курьер

На новейшем МРК «Одинцово» поднят флаг ВМФ РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» включен в состав Балтийского флота. Торжественный ритуал состоялся в Балтийске – главной базе БФ.

МРК «Одинцово» построен на судостроительном заводе «Пелла». В рамках испытаний он, в частности, выходил в Белое море, где успешно поразил назначенную надводную цель крылатой ракетой.

В церемонии первого подъема на новом корабле Андреевского флага принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Нести службу МРК будет в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.

«Одинцово» – первый корабль проекта 22800 «Каракурт», оснащенный ЗРПК «Панцирь-М», морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Каракурты» предназначены для выполнения задач в морской зоне в составе корабельных отрядов и группировок, а также одиночно. Ранее в состав БФ были включены два таких МРК – «Мытищи» и «Советск». Главное их оружие – универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Россия
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
П-800 Оникс
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