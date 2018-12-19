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19.12.2018
ЦАМТО

В 2019 году в интересах ВДВ будут испытываться новая артиллерийская система и современная машина управления

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Модель 2С42
Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 18 декабря. В 2019 году перед принятием на вооружение ВДВ к заключительным госиспытаниям подойдут сразу два новейших образца артиллерийской техники – 120-мм САО "Лотос" и машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д", созданная на базе БТР-МДМ "Ракушка".

Оба образца вооружения можно будет транспортировать самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом.

Перспективное самоходное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение артиллерийских подразделений ВДВ заменит 120-мм САО "Нона".

Новые образцы артиллерийской техники после поступления на вооружение значительно увеличат огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ.

Испытания образцов, разработанных в интересах артиллерии ВДВ, будут проходить сразу на нескольких полигонах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

18.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
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