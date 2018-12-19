В 2019 году в интересах ВДВ будут испытываться новая артиллерийская система и современная машина управления
ЦАМТО, 18 декабря. В 2019 году перед принятием на вооружение ВДВ к заключительным госиспытаниям подойдут сразу два новейших образца артиллерийской техники – 120-мм САО "Лотос" и машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д", созданная на базе БТР-МДМ "Ракушка".
Оба образца вооружения можно будет транспортировать самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом.
Перспективное самоходное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение артиллерийских подразделений ВДВ заменит 120-мм САО "Нона".
Новые образцы артиллерийской техники после поступления на вооружение значительно увеличат огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ.
Испытания образцов, разработанных в интересах артиллерии ВДВ, будут проходить сразу на нескольких полигонах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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