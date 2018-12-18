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18.12.2018
Lenta.ru

Запад испугался С-300В4 в Сирии

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Российская войсковая система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности С-300В4 Источник: http://forum.ge/.

Большинство новых российских военных самолетов прошли испытания в боевых условиях в Сирии, а использование зенитных ракетных систем позволило снизить интенсивность полетов авиации коалиции, передает "Интерфакс" заявление вице-премьера Юрия Борисова.

"В боевых условиях прошли обкатку новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях", — сказал вице-премьер по итогам поездки в Сирию.

Борисов упомянул такую технику, как самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К. Вице-премьер отметил, что показатели надежности Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза.

По итогам сирийской кампании были дооснащены вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и Ми-8АМТШ-В, а на аэродроме Хмеймим развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники. "Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до ста вылетов в сутки", — сказал Борисов.

Вице-премьер также рассказал, что в Сирии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" отражали не только атаки летательных беспилотников, но и ракет, а после задействования зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено снижение интенсивности полетов авиации коалиции в северо-восточной части республики.

Кроме того, в Сирии успешно применялись "Искандер-М" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч".

В декабре американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что низкая эффективность комплексов "Панцирь-С1", прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, объясняется тем, что данные зенитные ракетно-пушечные системы лишены радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях.

Система С-300В4 на дальности 400 километров и высотах до 27 километров способна одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростью до 4,5 тысячи километров в час.

17.12.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Град РСЗО
Искандер
Ка-52
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8
Ми-8АМТ
МиГ-29К
С-300
С-300В
Су-30
Су-35
Торнадо-Г
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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