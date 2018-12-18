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18.12.2018
ЦАМТО

Юрий Борисов дал оценку некоторым российским системам вооружений по опыту их боевого применения в Сирии

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: ТРК "Звезда"

ЦАМТО, 17 декабря. До 100 боевых вылетов в сутки совершали самолеты и вертолеты российской группировки в Сирии с авиабазы Хмеймим благодаря налаженной работе инженерных служб.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.

"Силами ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "КТРВ" и других организаций оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники. Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки", – сказал Ю.Борисов (здесь и далее цитирование Ю.Борисова приведено по сообщениям агентства "РИА Новости").

Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил Ю.Борисов.

Кроме того, истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков, подчеркнул Ю.Борисов.

По словам Ю.Борисова, впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ударные вертолеты Ка-52К "Катран" подтвердили заложенные характеристики в ходе операции в Сирии.

"В боевых условиях прошли "обкатку" новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях. В частности, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К впервые применялись с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", – сказал он.

Ю.Борисов также отметил, что российская система ПВО, развернутая в Сирии, заставила силы коалиции во главе с США снизить интенсивность полетов на северо-востоке страны.

"Группировка ПВО, созданная в Сирии АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны. После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции в северо-восточной части Сирии", – подчеркнул вице-премьер.

Ю.Борисов отметил, что батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", развернутого в Сирии, уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов войск и военной техники.

Российские системы С-300В4 были поставлены на боевое дежурство в Сирии для обеспечения безопасности аэродрома Хмеймим и пункта базирования материально-технического обеспечения "Тартус". Затем на боевое дежурство в районе авиабазы заступили более современные системы С-400.

По словам Ю.Борисова, ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность.

"Подтвердили свою эффективность ОТРК Сухопутных войск "Искандер-М", а также РСЗО "Торнадо-Г" и "Смерч", – сказал Б.Борисов.

В целом, по оценке вице-премьера, "работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества – простоту в эксплуатации и надежность в применении".

17.12.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Град РСЗО
Искандер
Ка-52
МиГ-29К
С-300
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