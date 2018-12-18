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18.12.2018
Военное обозрение

США отказались от манёвров в Арктике, опасаясь поломки ледокола

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Береговая охрана США отказалась от учения в Арктике, опасаясь, что единственный ледокол "Полярная звезда" выйдет из строя, и тогда придется просить о помощи русских, пишет Business Insider.

Источник изображения: Береговая охрана США

Ледоколу более 40 лет, и он еще жив только благодаря тому, что имеется аналогичное списанное судно, "поставляющее" запчасти для "Полярной звезды".

Когда Совет нацбезопасности попросил командующего Береговой охраной США направить ледокол через Северный морской путь для проведения маневров по свободе навигации, тот ответил отказом.

По его словам, военные специалисты берут запчасти для ледокола с однотипного списанного корабля, чтобы "эта штука работала". И нет никакой уверенности, что во время учения у него не произойдут серьезные технические сбои. Тогда бы пришлось обращаться за помощью к русским, чтобы те помогли отбуксировать судно в безопасное место. "Но сейчас не время это делать", – добавил командующий.

Когда именно планировались маневры, издание не уточняет. Известно об этом стало в начале декабря.

В материале отмечается, что США испытывают трудности в борьбе за Арктику, в первую очередь, из-за отсутствия полномасштабного ледокольного флота. В то время как у России десятки ледоколов, американцы обходятся двумя. При этом лишь один из них относится к тяжелому классу. Это "Полярная звезда".

Портал напоминает, что ледокол Polar Star введен в эксплуатацию в 1976 году. Капитальный ремонт с целью продления сроков службы прошел в 2012 году. Однотипный ледокол "Полярное море" поставлен на прикол еще в 2010 году из-за неоднократных отказов двигателей.

Как ранее отмечали американские СМИ, после того как Дональд Трамп потребовал выделить $5 млрд. на строительство стены вдоль мексиканской границы, о пополнении ледокольного флота США новыми судами можно забыть.

17.12.2018
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