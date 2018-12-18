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18.12.2018
Военное обозрение

Единственный ракетный катер ВМСУ лишился основного вооружения

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Единственный в Военно-морских силах Украины ракетный катер "Прилуки" лишился своего основного вооружения - противокорабельных ракет. Об этом сообщил "Украинский военный портал".

Катер еще с пусковыми контейнерами

Источник изображения: https://mil.in.ua

Катер без пусковых контейнеров

Источник изображения: https://mil.in.ua

Как пояснили в издании, в связи с отсутствием на Украине противокорабельных ракет П-15М "Термит", было принято решение о демонтаже пусковых контейнеров КТ-97М, предназначенных для размещения ракет. Сообщалось, что вместо них на ракетном катере ВМСУ P153 "Прилуки" будут установлены пусковые контейнеры под "новейшую" украинскую противокорабельную ракету "Нептун", но она не прошла госиспытаний. Созданная на основе советской/российской ракеты Х-35, новая украинская ПКР до сих пор не соответствует требованиям.

Ракетный катер "Прилуки" (Р153) проекта 206МР (шифр "Вихрь") ВМСУ был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Заложен 30 ноября 1979, введен в состав Черноморского флота СССР 12 декабря 1980 года. После развала СССР в 1995 году был передан из состава ЧФ в состав ВМСУ, где получил новое название "Прилуки".

Водоизмещение 257 тонн. Длина 38,6 метра, ширина 7,6 метра, осадка 3,26 метра. Скорость полного хода 43 узла. Дальность плавания 1450 миль при 14 узлах. Экипаж 29 человек. Вооружение: 2 пусковых установки ПКР "Термит" (2 ракеты П-15М), 1 76,2-мм артустановка АК-176, 1 x 6 30-мм артустановка АК-630, 1 ПУ ПЗРК.

17.12.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Х-35
Компании
СНСЗ
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