Кто на Каспии хозяин

Еще недавно сложно было предположить, что Туркмения станет обладателем серьезного военно-морского флота. Фото с сайта www.iirmfa.edu.tm.

Пока Россия медлит, соседи вооружаются

Каспийская флотилия – одно из старейших ныне действующих объединений отечественного ВМФ. По возрасту она уступает только Балтийскому флоту и в следующем году отметит свое 300-летие.

Российская Каспийская флотилия всегда занимала доминирующее положение на театре. Правда, некоторые считали ее лишь «придатком» большого российского и советского флота, действовавшего в Мировом океане, а не на изолированной акватории. Однако практика показала ошибочность такого взгляда.

Во время Великой Отечественной войны корабли флотилии, отражая налеты фашистских самолетов, конвоировали из иранских портов суда с ленд-лизовскими грузами, так нужными фронту. Каспийцы составляли значительную часть экипажей Волжской флотилии, сражавшейся за Сталинград. На Каспии проходили испытания корабли и подводные лодки, которые затем направлялись на Северный, Балтийский и Черноморский флот.

Каспийская флотилия и в наши дни с блеском подтвердила свою значимость. Именно каспийцы осенью 2015 года первыми продемонстрировали мощь ракетных комплексов «Калибр-НК», обрушив на объекты террористов в Сирии это высокоточное оружие. Ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» из акватории Каспийского моря способны в случае надобности поразить врага не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье, в Центральной Азии и Восточной Европе. Корабли флотилии не раз ходили на боевую службу в Средиземное и Азовское моря.

Впрочем, в последнее время господствующее положение российской флотилии на Каспии оспаривается. Перчатку бросили ВМС Туркменистана. Нет, они не угрожают нашей стране и российским кораблям, во всяком случае пока. Но корабельный состав этой бывшей советской среднеазиатской республики растет как на дрожжах. И с этим нельзя не считаться.

Повернул страну к морю

В эпоху Туркменбаши – Сапармурата Ниязова, первого президента независимого Туркменистана, – у Ашхабада военно-морских сил вообще не было. Существовала лишь малочисленная Береговая охрана. Так продолжалось несколько лет и после смерти Ниязова. В 2008 году корабельный состав БОХР включал десять патрульных катеров типа «Гриф» проектов 1400 и 1400М советской и украинской постройки, катер проекта 14081 «Сайгак» из состава морских пограничных сил СССР, один устаревший катер типа Point, переданный из состава БОХР США, несколько небольших катеров типа «Калкан-М», сделанных на Украине, и сильно изношенный базовый тральщик проекта 1252 «Корунд». Имелся батальон морской пехоты, но десантно-высадочными средствами он не располагал. Главная военно-морская база – порт Туркменбаши (бывший Красноводск) – находилась в оперативном подчинении командования пограничных войск.

Ситуация стала меняться, когда к власти в Туркмении пришел президент Гурбангулы Бердымухамедов. Он повернул страну в сторону моря. В 2009 году была утверждена программа создания национальных ВМС и совершенствования Береговой охраны. Собственно ВМС и БОХР должны были стать единым целым в виде небольшого, но эффективного флота с достаточно широкими оборонительными и ударными возможностями.

Первым делом в России заказали два ракетных катера Gayratly («Смелый») и Edermen («Доблестный») проекта 12418 «Молния» полным водоизмещением 580 т и 40-узловой максимальной скоростью хода. Они вооружены четырьмя счетверенными пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса «Уран-Э» с дальностью поражения целей до 130 км, 76-мм автоматической универсальной артиллерийской установкой АК-176М и двумя шестиствольными 30-мм автоматами АК-630М. Когда в 2011 году эти боевые единицы принимались в состав ВМС, руководитель республики посетил эти корабли. Позже на РКА Gayratly он выходил в море на учения.

Еще чуть ранее для Береговой охраны были построены в России два патрульных катера проекта 12200 «Соболь» с автоматически управляемыми интерцепторами. Они способны развивать скорость до 50 узлов.

Позже Ашхабад поменял партнера по военно-морскому строительству. Главными поставщиками стали турецкие предприятия. Они изготавливают комплектующие для кораблей и катеров, сборка которых осуществляется на судостроительно-судоремонтном заводе Государственной пограничной охраны Туркмении в Уфре в Туркменбаши. Само это предприятие было построено, а потом и модернизировано при участии турецкой фирмы Dearsan Shipyard.

С пятого места – на первое

В Уфре было собрано десять больших 400-тонных 57-метровых ракетно-артиллерийских катеров типа NTPB (New Type Patrol Boat), созданных на базе турецких патрульных кораблей типа Tuzla, развивающих максимальную 25-узловую скорость хода и имеющих дальность плавания 1000 миль, что достаточно для Каспийского моря.

Они несут две двухконтейнерные пусковые установки околозвуковых итальянских ПКР Otomat Mk 2 с дальностью стрельбы до 180 км и 210-килограммовыми осколочно-кумулятивными боевыми частями. Или такое же количество компактных ПКР Marte Mk 2/N Sea Killer с 70-килограммовой боевой частью и дальностью стрельбы 30 км. Катера также вооружаются спаренными 40-мм башенными автоматическими артиллерийскими установками Oto Melara Twin Compact, двумя 25-мм дистанционно управляемыми автоматами Aselsan STОP и двумя ЗРК SIMBAD-RC с дальностью поражения воздушных целей до 6,5 км, многоствольной бомбометной установкой Roketsan. Катера оснащены РЛС Thales Variant 2D.

Головной пограничный сторожевой корабль типа NTPB получил название Arkadag, то есть «Покровитель». А это – один из официальных титулов президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Катера NTPB в составе БОХР обычно ракетное вооружение не несут. Но в случае необходимости оно может быть быстро установлено.

С помощью турецких специалистов и из турецких комплектующих для БОХР Туркменистана на верфи в Уфре собраны также шесть малых 33-метровых ракетных катеров типа FIB/FAC 33, способных развивать 35-узловый ход. Они вооружены двумя-четырьмя пусковыми установками ПКР Marte Mk 2/N и носовой 25-мм дистанционно управляемой артиллерийской установкой Aselsan STOP.

При содействии фирмы Dearsan Shipyard для Береговой охраны построены десять малых 15-метровых патрульных катеров типа АМВ («Барс-12»), десантные катера и гидрографическое судно.

Наконец 11 августа этого года в состав ВМС Туркменистана был введен корвет Deniz Han. Он стал самой крупной боевой единицей туркменского флота. Его длина – 92 м. Вооружение включает восемь пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Otomat Mk 2, вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса VL MICA концерна MBDA с дальностью поражения воздушных целей до 20 км на высотах до 9 км, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-мм спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две или четыре малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, 196-мм шестиствольный реактивный бомбомет Roketsan ASRLS. На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для приема вертолета.

Корвет Deniz Han опять же собран на верфи в Уфре из турецких комплектующих. А свое название он получил в честь легендарного богатыря и «властелина бескрайнего океана» Дениз-хана – одного из сыновей прародителя всех тюрков Огуз-хана.

Появлялись сообщения, что Ашхабад намерен заказать еще один корвет такого же типа. Случится это или нет, покажет время. Туркменистан не афиширует свои планы военного строительства. Но для кораблей ВМС создана и в этом году введена в действие новая военно-морская база Карши – к югу от входа в залив Кара-Богаз-Гол и к северу от Туркменбаши.

Впрочем, и без того за минувшее десятилетие Туркменистан с последнего места среди флотов пяти прикаспийских государств вышел на первое. В конце августа текущего года, когда отмечалось 30-летие республики, на Каспии вблизи Туркменбаши состоялся впечатляющий военно-морской парад, на котором была продемонстрирована растущая мощь ВМС и Береговой охраны республики.

Достаточно сказать, что на кораблях и катерах Туркменистана сегодня может быть развернуто 32 ПКР Х-35Э, 48 ПКР Otomat Mk 2 и 12 или 24 ПКР Marte Mk 2/N (в зависимости от количества пусковых установок на каждом катере). Другими словами, их суммарный боезапас составляет от 92 до 104 полноценных противокорабельных ракет, причем некоторыми из них можно поражать и береговые цели.

Для сравнения: количество ракетных пусковых установок Каспийской флотилии ВМФ РФ составляет 44 единицы. Правда, российские корабли способны решать не только тактические и оперативные задачи, но и стратегические.

Для чего Ашхабад наращивает мощь

Для чего же наращивается военно-морская мощь? В недрах дна Каспия – огромные запасы нефти и газа. Некоторые месторождения находятся в спорных акваториях.

В последние годы между прикаспийскими государствами было достигнуто несколько соглашений, регулирующих режим пользования морской акваторией и недрами ее дна. Краеугольным камнем стала Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, подписанная 2 августа 2018 года в Актау лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. В соответствии с документом основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Положения Конвенции нашли развитие в двусторонних соглашениях прикаспийских государств. Так, 21 января этого года после 30 лет переговоров, препираний и угроз Азербайджан и Туркменистан договорились о совместной разработке спорных месторождений углеводородов, залегающих в Каспийском море примерно на равном удалении между двумя странами. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по разработке месторождения «Достлук» («Дружба»).

Можно утверждать, что достижение этой договоренности произошло не без влияния морской силы Туркменистана. Баку ей просто нечего противопоставить.

Даже новейшие азербайджанские пограничные сторожевые корабли типов Tufan и Shaldag Mk V бессильны не только против ракетных катеров «Молния» и NTPB, но и малых РКА типа FIB/FAC 33. Не помогут и ударные беспилотные аппараты, поскольку туркменские боевые единицы располагают развитым зенитным вооружением. ПСКР Tufan, например, развивающие максимальную 32-узловую скорость хода, при водоизмещении 470 т и длине 61,79 м несут ракетный комплекс Rafael MLS NLOS с ПКР Spike-NLOS, которыми можно атаковать надводные цели на дальности всего до 25 км.

Артиллерия представлена дистанционно управляемой установкой Rafael Typhoon, в которой используется одна 23-мм автоматическая пушка 2А14 от советской зенитной артиллерийской установки ЗУ-23. В средней части надстройки побортно находятся две дистанционно управляемые установки Rafael Mini Typhoon c 12,7-мм пулеметами М2НВ. Этот арсенал дополняют два 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета на турелях.

Разумеется, в условиях вооруженного противостояния туркменские корабли и катера, чьи ракеты стреляют на дальность от 30 до 180 км, близко к себе не подпустят ПСКР противника. Но зато могут не только потопить его боевые единицы, но и нанести непоправимый ущерб добывающим нефтегазовым платформам.

Поэтому понятно внимание, которое уделяет Гурбангулы Бердымухамедов развитию ВМС и БОХР. И очевидно, что Ашхабад продолжит совершенствовать свой флот несмотря на меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлук». Во-первых, положения меморандума необходимо закрепить в твердых соглашениях. Во-вторых, нужно добиться льготных тарифов для транзита туркменских углеводородов.

Сохранить звание лидера

Так сложилось, что Каспийская флотилия стала лидером в модернизации ВМФ РФ. Первый крупный надводный корабль российского флота – СКР «Татарстан» – вошел в ее состав в 2003 году. Первый ракетный корабль с комплексом «Калибр-НК» – «Дагестан» – тоже первым пополнил ее состав в 2012 году. Флотилия первой получила корабли новых проектов – малые артиллерийские корабли проекта 21630 «Буян» (2006) и малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» (2013).

Но затем обновление Каспийской флотилии замедлилось. Ушли на Черноморский и Балтийские флоты ранее предназначавшиеся для нее три МРК «Буян-М» и три быстроходных десантных катера на воздушной каверне проекта 21280 «Дюгонь». Слов нет, голод на новые корабли испытывают все объединения ВМФ РФ. Однако надо очень осторожно усиливать одни за счет других.

Ведь за последние десять лет ВМС и БОХР всех прикаспийских государств заметно укрепились. Особенно это заметно на примере Туркменистана. И далеко не всегда процессы модернизации проходят в благоприятном для России направлении. Тем временем Каспийская флотилия вывела из своего состава выслужившие свои сроки три ракетных катера проекта 206МР и малый артиллерийский корабль МАК-160. Сильно устарели минно-тральные корабли флотилии.

Поэтому, на наш взгляд, в нынешних условиях требуется усиление Каспийской флотилии. Нужно пополнить ее еще тремя МРК проекта 21631. Для боевой устойчивости соединению ударных ракетных кораблей необходимо придать пять-шесть ракетных катеров типа «Молния» или «Катран». Пара новых базовых тральщиков проекта 12700 «Александрит» и пять-шесть рейдовых проекта 10750Э тоже не будут лишними.

И, конечно, десантные катера типа «Дюгонь» тоже не помешают. А то на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» из-за нехватки десантных средств на Каспии пришлось высаживать морскую пехоту в районе дагестанского городка Зеленоморск не только ДКА типа «Серна», но и артиллерийским катерам проекта 1204 «Шмель» и даже транспорту вооружения ВТР-79 проекта 20360 «Дубняк». Не от хорошей жизни, конечно.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.