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18.12.2018
РИА Новости

Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет

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Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины
Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Батанов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит". Об этом сообщил "Украинский военный портал", который опубликовал фото корабля без контейнеров.

Ранее сообщалось, что в случае удовлетворительного технического состояния корпуса катера на нем будут установлены пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун" украинского производства, однако пока они отсутствуют. Сами ракеты, которые созданы на основе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, до сих пор не прошли госиспытаний.

Ракетный катер "Прилуки" (проект 206МР "Вихрь") вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году, в 1996 году передан Украине. На вооружении катера, кроме артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, стояли две пусковые установки советских противокорабельных ракет П-15М "Термит" разработки середины 1950-х годов, однако после воссоединения Крыма с Россией боекомплект для катера остался на территории полуострова.

РК "Прилуки" находился под контролем России с 20 марта по 11 апреля 2014 года.


17.12.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Х-35
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