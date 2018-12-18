Сформированные взвода военной полиции ЗВО будут оснащены спецсредствами и экипировкой "Колпак" и "Черепаха"

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.

ЦАМТО, 17 декабря. Созданные подразделения военной полиции при воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) будут оснащаться спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха".

В составе новой боевой экипировки будут поставлены каски, щиты, а также нательная защита из комплекта "Черепаха".

Военнослужащие, назначенные в подразделения военной полиции, прошли программу специальной подготовки, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия. Отбор кандидатов в новые подразделения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям по физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.

Личный состав подразделений военной полиции будет обеспечивать воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, сообщает пресс-служба ЗВО.