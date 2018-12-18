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18.12.2018
ЦАМТО

Новейший МРК проекта 22800 "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря

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МРК проекта 22800 "Каракурт"
МРК проекта 22800 "Каракурт".
Источник изображения: Судостроительное предприятие "Пелла"

ЦАМТО, 17 декабря. Новейший головной МРК "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт", построенный для ВМФ России на судостроительном заводе "Пелла", завершил госиспытания в полигонах Балтийского моря и 17 декабря будет передан в состав ВМФ.

О полном завершении государственных испытаний МРК "Мытищи" было доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королеву в ходе рабочего совещания, которое на днях состоялось в Адмиралтействе, и было посвящено оснащению надводной составляющей ВМФ кораблями с высокоточным оружием.

Адмирал Владимир Королев отметил, что "в настоящее время развернуто активное серийное строительство малых ракетных кораблей и патрульных кораблей, оснащенных высокоточным оружием и новейшим радиотехническим вооружением, а также начат этап оснащения ВМФ кораблями океанской зоны".

Главком ВМФ на рабочем совещании поставил задачи начальникам профильных управлений Главного командования ВМФ в 2019 году держать под неослабным контролем процесс проектирования кораблей океанской зоны, а также проведение испытаний кораблей крупного водоизмещение и, в частности, фрегата "Адмирал Касатонов", большого десантного корабля "Петр Моргунов".

Ранее, в ходе государственных испытаний МРК "Мытищи" в северных широтах успешно произвел испытательные ракетные пуски комплексом высокоточного оружия. На корабле успешно проверен целый ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Также, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

Заключительный этап государственных испытаний прошел в акватории Балтийского моря.

При строительстве МРК "Мытищи" были использованы самые современные отечественные технологии, что позволит кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок, как в северных, так и южных широтах.

Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-морского флота.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей ВМФ носителями высокоточного оружия.

Справочно:

Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 т, скорость – свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими системами. Среди преимуществ этих кораблей – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

17.12.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
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22800 МРК
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