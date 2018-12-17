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17.12.2018
Российская газета

Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет

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Военнослужащий Армии США
Военнослужащий Армии США.
Источник изображения: REUTERS/ Peter Graff

Пентагон проводит в своих сухопутных подразделениях испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет и, по отзывам очевидцев, стреляет с силой танка.

Автоматическая винтовка 6.8-мм нового поколения обладает улучшенной мощностью, большей точностью и способна выдерживать любые погодные условия и условия местности, с которыми сталкиваются солдаты. Ожидается, что линейка автоматических винтовок (NGSAR) появится на вооружении в войсках к 2022 году, сообщает The Military Times. Они призваны заменить устаревшие M16, которые были выпущены более 50 лет назад, и M249, используемые Пентагоном в количестве 80 тысяч штук в настоящее время.

Винтовка нового поколения весит меньше, и она более мощная, чем предыдущие штурмовые винтовки, находящиеся на балансе американской армии, и может стрелять дальше, чем они, увеличивая дальность стрельбы с 300 до 600 метров.

Новое оружие первоначально предназначалось для подразделений ближнего боя - пехотинцев, разведчиков и спецназовцев. Однако придя в восторг от его боевых действий, чиновники минобороны США приняли решение через три-четыре года оснастить ими все боевые подразделения.

Помимо новых штурмовых винтовок к концу следующего года американские войска получат передовые системы ночного видения и сложные системы прицеливания.


 Андрей Васильев

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M16
M249
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