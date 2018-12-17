Эскалация на Балканах: Генсек ООН заявил о тревоге в связи с созданием армии Косово

Генеральный секретарь ООН позволил себе озвучить мнение, которое не устраивает главных "демократизаторов" планеты Земля. По словам Антониу Гуттериша, он испытывает чувство тревоги в связи с принятием косовским "парламентом" решения о создании собственных вооружённых сил.

Пресс-служба генсека ООН отмечает, что Гуттериш считает этот шаг Приштины способным привести к эскалации на Балканах. И эскалация уже себя проявляет. Так, на север Косово выдвинулся личный состав и техника KFOR, которые и должны (на основании мандата) решать задачи по обеспечению безопасности.

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Однако в KFOR эти задачи все последние годы решали весьма оригинально - в частности, позволяли косовским радикалам жечь христианские храмы на севере края с преимущественным проживанием этнических сербов.

Ситуация накаляется.

Напомним, что накануне так называемые парламентарии Косово приняли сразу несколько законопроектов, которые создают из сил безопасности полноценную армию. В документах отмечается, что вооружённые силы будут комплектоваться, исходя из плановых показателей численного состава в 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч резервистов.

В связи с этим шагом "властей" Косово Белград выступил за немедленный созыв Совбеза ООН. Об этом сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич.

Антониу Гуттериш тем временем дал понять, что косовские действия по созданию полноценной армии явно вступают в противоречие с принятой Советом безопасности ООН резолюции 1244. В резолюции говорится о единственном варианте по обеспечению самими косоварами своей безопасности. Формат не сопряжён со статусом вооружённых сил, а в большей степени соответствует статусу полиции. При этом мандат сил безопасности принадлежит упомянутому контингенту KFOR ("Силы для Косово").

Генсек ООН:

Я призываю к проявлению сдержанности и к воздержанию от действий, которые могли бы привести к эскалации.

Напомним, что за последние месяцы несколько стран мира приняли решение отозвать признание косовской "независимости". В большей степени это страны Африки и Океании.

Натовские же друзья Приштины (особенно заокеанские) явно поддерживают инициативу о создании армии, что говорит о нежелании поспособствовать стабилизации на Балканах.

Сообщение пресс-службы KFOR:

Подразделения СДК ("Сил для Косово") проводят учения вдоль главных дорог Косово. Войска СДК готовятся к тому, чтобы быть готовыми к быстрому развертыванию в Косово в целях предотвращения любой угрозы безопасности. СДК полны решимости выполнить свой мандат в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.

Эксперты тем временем отмечают, что создание косовской армии может быть нацелено исключительно на дальнейшие попытки влиять на политику Белграда, в том числе и посредством осуществления вооружённых провокаций под видом укрепления границ Косово.