На Западе представили сценарий неядерной войны между НАТО и Россией

Неядерный вооруженный конфликт между силами НАТО и Россией может начаться в Прибалтике, пишет в своей статье для The National Interest военный обозреватель Дэвид Экс.

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В этой войне противники, скорее всего, задействуют большое количество бомбардировщиков, корабли и подводные лодки.

Обращаясь к высказываниям различных экспертов, автор делает вывод, что если Москва решится на военные действия, то в первую очередь направит свои силы на самые уязвимые территории НАТО – страны Балтии. Удар будет нанесен еще до того, как там будет развернуто "адекватное подкрепление".

В первые дни конфликты ситуация может складываться в пользу России – Латвия, Литва и Эстония будут захвачены. Но потом российские войска будут вынуждены тратить силы и время на сдерживание крупных ответных действий альянса, пишет издание.

В боевых действиях Москва, скорее всего, задействует Северный флот. Ракеты, запускаемые с надводных и подводных кораблей, ударят по целям на суше. Крылатые и баллистические ракеты, расположенные на Кольском полуострове, поразят некоторые территории Норвегии. А поднимающиеся с северных баз самолеты подвергнут атаке тыловые объекты НАТО, говорится в статье.

Однако сегодня мало у кого повернется язык назвать слабым Североатлантический альянс, у которого огромный мобилизационный ресурс, особенно в плане военно-морских сил. Россия такими возможностями похвастаться не может. Поэтому в конечном итоге победу одержит НАТО, пишет автор.

Он также отмечает, что Россия с помощью подводных лодок будет угрожать морским путям сообщения альянса. Со свой стороны, НАТО, имея базы в Норвегии, Исландии и Британии, может успешно противостоять этой угрозе, обеспечив безопасную переброску сил и средств из Соединенных Штатов. При этом британскому флоту придется играть ведущую роль в защите конвоев, идущих через Атлантику.