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17.12.2018
Деловая газета "Взгляд"

Израиль счел инцидент с Ил-20 исчерпанным

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Ил-20
Ил-20.
Источник изображения: Максим Кузовков/ТАСС

Израиль считает, что вопрос о крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии исчерпан, заявил депутат Кнессета (парламента) Давид Битан.

Битан заявил, отвечая на вопрос, обсуждается ли компенсация за крушение Ил-20, что этот вопрос Израиль "рассматривает как исчерпанный", передает РИА "Новости".

"Он (вопрос) обсуждался между премьер-министром Израиля и президентом России, и мы предлагаем именно лидерам государств решение этой проблемы", – добавил депутат.

Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В этот день Израиль атаковал объекты в САР, предупредив Россию за минуты до ударов. В Москве заявили, что израильские самолеты прикрылись российским.

После инцидента было принято решение о поставке в САР комплексов С-300.


Наталья Ануфриева

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
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