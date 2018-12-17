Вооруженные силы Руанды получили китайские артиллерийские установки PCL-09

ЦАМТО, 14 декабря. На опубликованных 11 декабря президентом Руанды Полем Кагаме фотографиях с учений Вооруженных сил страны впервые была идентифицирована колесная самоходная артиллерийская установка китайского производства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, президент Руанды присутствовал на последнем дне ежегодных межвидовых учений, состоявшихся в Центре боевой подготовки Габиро (на северо-востоке Руанды).

На вооружении НОАК установка носит обозначение PCL-09 и представляет собой размещенную на шасси грузовой машины Shaanxi с колесной формулой 6х6 китайскую версию советской гаубицы Д-30. Poly Technologies поставляет ее на экспорт под наименованием CS/SH1 для отличия от 155-мм самоходной гаубицы SH1, продаваемой NORINCO.

Согласно публикациям руандийских СМИ о ходе учений, одна артсистема CS/SH1 использовалась для ведения огня прямой наводкой, наряду со 122-мм гусеничной самоходной гаубицей SH3, впервые замеченной на вооружении ВС Руанды во время учений 2017 года. Оба типа артиллерийских систем применяют одни и те же боеприпасы.

В ходе последних учений также был идентифицирован противотанковый ракетный комплекс, возможно HJ-9A "Рэд Эрроу" корпорации NORINCO, установленный на крыше легкой бронированной машины "Кобра" производства турецкой компании Otokar.

На текущий момент точное количество приобретенных ВС Руанды CS/SH1 и SH3 неизвестно. Согласно отчетам Китая в Регистр обычных вооружений ООН, в 2007 году Пекин экспортировал в Руанду шесть артиллерийских систем большого калибра (тип не указан). В дальнейшем об экспорте в центральноафриканскую страну артиллерийских систем не сообщалось. Также по-прежнему неясно, сколько израильских 155-мм самоходных гаубиц ATMOS состоит на вооружении ВС Руанды. Эти установки были впервые замечены во время учений в Габиро в 2016 году.