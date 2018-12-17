ЦАМТО, 14 декабря. Три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation, сообщила пресс-служба АО "НПО "Энергомаш".

Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели.

Данная приемка является второй в 2018 году. В июне этого года заказчикам были переданы два двигателя РД-181.

Жидкостный ракетный двигатель РД181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПО "Энергомаш".