Три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику
Ракета-носитель "Антарес" компании "Орбитал АТК".
Источник изображения: © flickr.com, Stuart Rankin
ЦАМТО, 14 декабря. Три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation, сообщила пресс-служба АО "НПО "Энергомаш".
Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели.
Данная приемка является второй в 2018 году. В июне этого года заказчикам были переданы два двигателя РД-181.
Жидкостный ракетный двигатель РД181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПО "Энергомаш".
14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Компании
Похожие новости
17.12.2018
Три ракетных двигателя РД-181 доставлены 12 декабря американскому заказчику - НПО "Энергомаш"
loading...