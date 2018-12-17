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17.12.2018
ЦАМТО

Три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику

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Ракета-носитель "Антарес" компании "Орбитал АТК"
Ракета-носитель "Антарес" компании "Орбитал АТК".
Источник изображения: © flickr.com, Stuart Rankin

ЦАМТО, 14 декабря. Три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation, сообщила пресс-служба АО "НПО "Энергомаш".

Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели.

Данная приемка является второй в 2018 году. В июне этого года заказчикам были переданы два двигателя РД-181.

Жидкостный ракетный двигатель РД181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПО "Энергомаш".

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Antares РН
Компании
Orbital ATK
Энергомаш им. Глушко
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