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14.12.2018
Интерфакс-АВН

Требования о выводе баз США из Японии необходимо учитывать при переговорах о мирном договоре - МИД РФ

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Требование Советского Союза о выводе военных баз США из Японии должно учитываться в ходе переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно. В рамках переговорного процесса будет обсуждаться весь комплекс вопросов, в том числе, проблематика безопасности. При этом исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятную записку правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 г", - заявила М.Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя сроки встречи заместителей иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори в рамках нового механизма, она отметила, что они пока не определены, продолжается согласование вопросов, связанных с началом диалога по проблеме мирного договора в обновленном формате.

13.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Япония
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