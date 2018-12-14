Требования о выводе баз США из Японии необходимо учитывать при переговорах о мирном договоре - МИД РФ

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Требование Советского Союза о выводе военных баз США из Японии должно учитываться в ходе переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно. В рамках переговорного процесса будет обсуждаться весь комплекс вопросов, в том числе, проблематика безопасности. При этом исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятную записку правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 г", - заявила М.Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя сроки встречи заместителей иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори в рамках нового механизма, она отметила, что они пока не определены, продолжается согласование вопросов, связанных с началом диалога по проблеме мирного договора в обновленном формате.