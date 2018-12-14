Суд отказал Минобороны РФ во взыскании с НПК "Штурмовики Сухого" 3 млрд рублей

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Арбитражный суд Москвы в среду, 12 декабря, отказал Минобороны РФ во взыскании с ООО "НПК "Штурмовики Сухого" 3,2 млрд рублей неустойки.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другой информации на сайте суда пока нет.

ООО "Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого" образовано 5 октября 1992 года. Концерн занимается разработкой, испытаниями, опытным и серийным производством, продвижением на экспорт, эксплуатацией, модернизацией и ремонтом самолетов-штурмовиков типа Су-25.