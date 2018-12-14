Суд отказал Минобороны РФ во взыскании с НПК "Штурмовики Сухого" 3 млрд рублей
Общеотраслевая информация, Авиация, Гос. регулирование и финансирование, Структура, собственность, кадры:
Су-25СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Арбитражный суд Москвы в среду, 12 декабря, отказал Минобороны РФ во взыскании с ООО "НПК "Штурмовики Сухого" 3,2 млрд рублей неустойки.
"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.
Другой информации на сайте суда пока нет.
ООО "Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого" образовано 5 октября 1992 года. Концерн занимается разработкой, испытаниями, опытным и серийным производством, продвижением на экспорт, эксплуатацией, модернизацией и ремонтом самолетов-штурмовиков типа Су-25.
13.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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