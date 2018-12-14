Первые два ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации ЦВО

ЦАМТО, 13 декабря. Первые два ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение недавно сформированной бригады армейской авиации, базирующейся в Свердловской области.

Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности авиасоединения.

База армейской авиации на Урале была переформирована в бригаду 1 декабря.

С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.