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14.12.2018
ЦАМТО

Первые два ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации ЦВО

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Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24П
Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24П.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 13 декабря. Первые два ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение недавно сформированной бригады армейской авиации, базирующейся в Свердловской области.

Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности авиасоединения.

База армейской авиации на Урале была переформирована в бригаду 1 декабря.

С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

13.12.2018
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