Ил-20М: трагедия, которую никто не ждал

Гибель самолета стала причиной кризиса в российско-израильских отношениях

Москва посчитала, что Израиль нарушил договор о предотвращении инцидентов между российскими и израильскими вооруженными силами в Сирии, поскольку 17 сентября предупредил об ударе своих истребителей почти одновременно с атакой, а не заблаговременно. Согласно заявлению российского военного ведомства, четыре израильских истребителя-бомбардировщика F-16 наносили ракетные удары в "непосредственной близости" от заходившего на посадку на авиабазе Хмеймим самолета радиоэлектронной разведки Ил-20М (бортовой номер RF-93610) Воздушно-космических сил России, чем "подставили" его под удар сирийского зенитного ракетного комплекса С-200Э.

Разумеется, никакой преднамеренности действий, приведших к крушению российского самолета, ни со стороны Сирии, ни со стороны Израиля не было и быть не могло. Об этом сразу же было заявлено президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху немедленно связался с российским лидером и принес соболезнования в связи с гибелью российских граждан.

Между Россией и Израилем налажены дружеские отношения. Нельзя не обратить внимание на то, что Израиль - единственное государство, относящееся к западному миру, которое никоим образом не участвует в "наложении" каких-либо санкций на Россию. Давление, оказывавшееся из некоторых западных столиц (и прежде всего из Лондона) на израильское руководство, не возымело никакого действия.

Российские военные утверждают, что, во-первых, предупреждение об атаке поступило всего за минуту до ее начала, во-вторых, не было точно определено место атаки и, в-третьих, израильские самолеты летели вдоль сирийского побережья, используя российский самолет в качестве щита. Одновременно российская сторона заявила, что всегда учитывала израильские запросы, но в данном случае ответом явилась неблагодарность.

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ

В Москву немедленно вылетел генерал-майор Амикам Норкин, с 10 августа 2017 года – командующий ВВС Израиля. Йоси Йегошуа, военный эксперт и обозреватель по внешней политике израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние известия"), обращает внимание на то, что генерал Норкин весьма осведомлен в вопросах координации действий с Россией.

В свое время он занимал пост главы Управления планирования ("агаф ха-тихнун") ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) и непосредственно прорабатывал вопросы взаимодействия с российскими военными в Сирии.

Небезынтересно заметить, что 49-летний Норкин считается одним из крупнейших специалистов по управлению ВВС. Он – выпускник Национального военного колледжа, с отличием закончил Хайфский университет и защитил магистерскую диссертацию по теме "Влияние информационной революции и изменений в характере войны на командную модель и управление воздушными силами". И еще одна деталь из биографии относительно молодого генерала: свое имя он получил в честь Амикама Шамая, двоюродного брата его отца, подорвавшегося на сирийской мине 16 мая 1966 года.

Генерал Амикам Норкин представил российской стороне подробный рапорт, излагающий хронологию событий, приведших к трагедии российского самолета в cирийском небе. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в районе Латакии, главного порта Сирии на Средиземном море, колонна грузовиков перевозила военный груз иранского производства из Сирии в Ливан для передачи "Хезболле". Груз представлял собой аппаратуру, значительно увеличивающую точность ракет, которыми ливанские боевики обстреливали и вновь готовятся обстреливать Израиль.

Замечу, что если к началу второй ливанской войны летом 2006 года "Хезболла" обладала арсеналом в 17 тыс. ракет, то сегодня у нее более 100 тыс. ракет, да еще и более современных типов. Израиль учитывает, что Исламская Республика Иран (ИРИ) вынашивает идею своего постоянного присутствия в Сирии. Тегеран желает там утвердиться надолго, если не навсегда. На первом этапе наравне с Москвой, а затем стать единственным гарантом сирийского урегулирования. Конечно, ЦАХАЛ не позволит стоять на границах с Сирией заклятому врагу Израиля. Тем более что окопавшийся на северной границе, в Ливане, иранский союзник "Хезболла" представляет сегодня уже самую настоящую армию.

Израиль категорически отвергает утверждения, будто один из истребителей F-16, выполнявших 17 сентября боевую задачу, отделился от звена четверки и "спрятался" за Ил-20М, подставив его таким маневром под удар. В отчете утверждается, что российский самолет и израильские F-16 находились в совершенно разных районах, на разных высотах и двигались с разной скоростью.

Генерал-майор в отставке Гиора Ромм, боевой израильский летчик, выступая на канале RTVI, обратил внимание на тот факт, что "ЦАХАЛ поделился с российскими военными секретной информацией, ибо происшедшая трагедия сняла все грифы". Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с "НВО" заметил: "Нельзя исключить, что сирийцы из-за применения Израилем средств электронного подавления, увидели на своих радарах другие цели, принятые ими за израильские самолеты. Но в таком случае речь идет о крайне низком уровне профессиональной подготовки персонала батарей ЗРК С-200. Потому что, если бы на их месте находились россияне, подобного, конечно же, не произошло".

Еще в 2013 году, когда только намечалось осуществление сделки по продаже С-300 Дамаску, сирийские военнослужащие прошли обучение на этих ЗРК. Однако и генерал Ромм, и полковник Рохов весьма сомневаются в общем уровне технической подготовки сирийских военных операторов. Нельзя исключить, считают они, что поставляемые новые российские комплексы ПВО разнесут сами сирийцы – по ошибке, недоразумению, неумению.

Израильтяне утверждают, что об атаке в Латакии российских военных предупредили за четыре минуты, в 21.38. Первая цель была поражена в 21.50. Российский Ил-20М в это время находился в 200 км к востоку от израильских самолетов в небе на севере Сирии.

Однако в 21.52 начались проблемы с сирийской системой ПВО. В итоге она вышла из-под контроля, в разные стороны было выпущено 27 ракет, одна из которых в 22.05 поразила российский самолет. В Израиле настаивают, что их самолеты к этому моменту уже подлетали к Хайфе.

В этой связи нельзя не обратить внимание на комментарий Михаила Ходаренка, авторитетного российского эксперта в области ПВО, полковника, бывшего сотрудника Генштаба ВС РФ, опубликованный в интернет-издании "Медуза": "Все это (гибель самолета Ил-20М. – З.Г.) произошло из-за того, что боевые расчеты Сирии реально не знали, какова воздушная обстановка в районе выполнения боевых действий. И, конечно, из-за целого ряда ошибок при боевой стрельбе, которые они допустили. Прежде всего при захвате цели они должны были точно определить ее характер и государственную принадлежность. По всей видимости, этого не было сделано. Нужно было точно определить ее координаты. Очевидно, и этого они не сделали. Выполнять боевую стрельбу без этих данных невозможно... Сирийцы, видимо, торопились выполнить боевую стрельбу... Открыли огонь, не разобравшись с тем, кого они сопровождают... Также возможно, что во время наведения ракеты был срыв самонаведения. В таком случае она перешла в режим поиска частоты и потом захватила наиболее крупный объект с точки зрения отражающей поверхности. И им оказался как раз Ил-20".

ПРОТОКОЛ ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

В архиве президента Российской Федерации хранится важный документ от 7 июля 1983 года (ф. 3. оп. 73. д. 17, лп). Тогда на заседании политбюро ЦК КПСС, посвященном помощи Сирии, выступил генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Небезынтересно привести выдержки из его речи, которые с рядом поправок, но почти в зеркальном отражении можно соотнести и с сегодняшним днем:

"АНДРОПОВ: В свое время мы допустили просчет, когда направили в Сирию наши зенитные ракетные комплексы вместе с персоналом. Да еще согласились, чтобы приказ на их боевое применение давало сирийское командование.

Тут надо прямо сказать – мы попали в ловушку. Несмотря на наши поставки Сирии самого современного оружия, шансов победить Израиль у нее практически нет. Поэтому независимо от того, выполнит наш командир на месте приказ сирийского командования о пуске ракет или нет, арабы будут возлагать вину за поражение Сирии на Советский Союз.

Еще хуже для нас может сложиться ситуация, если мы непосредственно втянемся в их военный конфликт. Тогда дело может дойти до более серьезных осложнений. Хотя и в миниатюре, но нынешняя ситуация на Ближнем Востоке напоминает Карибский кризис 1962 года. Масштабы, конечно, не те, и противник не тот.

Но опасность нашего вовлечения в вооруженный конфликт между Сирией и Израилем существует, поскольку под угрозой нападения находятся не только наши ракеты, но и наши люди. Я знаю, что у нас на рабочих уровнях идет проработка возможных военных акций в такой ситуации. Об этом надо забыть. Мы уже приняли ряд мер, чтобы свести к минимуму риск нашего вовлечения в такой конфликт, и твердо сказали сирийцам, чтобы в случае войны с Израилем они рассчитывали на собственные силы. Сейчас нам нужно четко определить линию поведения на перспективу. Коротко говоря, это осторожность и сдержанность, чтобы не влезть самим в ближневосточный конфликт.

Главным приоритетом должно стать исполнение решения политбюро о передаче советских ракет Сирии и выводе нашего персонала из этой страны. Чем скорее, тем лучше. При этом твердо вести линию на предотвращение военного конфликта между Израилем и Сирией, прежде всего политическими средствами. В случае нападения Израиля рассмотреть возможность некоторых демонстрационных мер, чтобы побудить США и Израиль к сдержанности. Но при любом развитии событий наши шаги не должны переходить за грань прямого вовлечения в военные действия".

Для понимания нынешних взаимоотношений российских военных в Сирии и ЦАХАЛ надо иметь в виду, что Москва, согласно договоренностям, не вмешивается в отношения Израиля с Ираном и "Хезболлой". Россия не готова вмешаться и в том случае, если сирийская армия каким-либо образом ввяжется в передачу иранского вооружения боевикам той же "Хезболлы". И понятно, почему. ИРИ объявила Израиль террористическим государством и поставила для своей страны в качестве главной задачи его уничтожение. Евреи не допустят нового, теперь уже со стороны Ирана, геноцида и в противостоянии врагу никаких компромиссов не будет.

Почему Иран, не имеющий с Израилем общей границы, так ополчился на него? Ответ, как ни странно, лежит не только в плоскости политики. Шиитские аятоллы, захватившие власть в Иране, конкурируя с суннитами, прежде всего с Саудовской Аравией, желают привлечь на свою сторону весь мусульманский мир, большинство которого составляют сунниты. Поэтому они и натягивают на себя тогу защитников палестинских арабов. Сегодня Иран – тактический (читайте: временный!) союзник Москвы в противостоянии суннитскому террору, угрожающему всему человечеству.

Однако нельзя полагать, что Тегеран – искренний друг России. Только один пример. Тамошние аятоллы вначале разрешили российским ВКС использовать авиабазу Хамадан в борьбе с террористами, а затем, совершенно надуманно обвинив Москву в показухе и неджентльменстве, наложили запрет. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган в интервью иранскому телевидению заявил: "Ни при каких условиях мы не будем обеспечивать русских военной базой. Они прибыли сюда не навсегда". Как тут не вспомнить великого Александра Грибоедова, поэта, дипломата, драматурга, пианиста, подло убитого в Тегеране в январе 1829 года. Тогда тысячные толпы исламистских фанатиков пошли на штурм российского посольства по надуманной причине нарушения его сотрудниками "этикета шахского двора" и растерзали всех русских, кроме одного, в последний момент успевшего подкупить нескольких персов.

Нынешняя Россия демонстрирует понимание ситуации, в которой находится Израиль, вынужденный противостоять откровенному врагу. В четверг, 27 сентября, журналист израильского телеканала "Десять" Алон бен Давид, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Москва потребовала от Ирана приостановить поставки вооружений "Хезболле" до тех пор, пока российские власти не урегулируют отношения с Израилем после гибели российского самолета Ил-20М. Анонс этой информации бен Давид опубликовал на своей странице в Twitter, а позже выступил с этой информацией в телеэфире. Несколько раньше тот же телеканал "Десять" со ссылкой уже на иранского журналиста Бабака Тагваи сообщал, что российское командование "разрешило" израильской авиации атаковать иранские объекты на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды. По данным того же израильского телеканала, Тагваи утверждает, что Москва тем не менее ограничила зону действий израильских самолетов, запретив им появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.

С-300 УЖЕ НА МЕСТЕ

Для Израиля главным следствием гибели российского самолета Ил-20М стали поставки в Сирию комплексов С-300, поражающих воздушные цели на дальности свыше 250 км. Летать в зоне уверенного поражения С-300 очень опасно. Скорее всего израильские летчики продолжат уходить от зенитно-ракетного огня сирийских ПВО, как это делали до сих пор. Технологических возможностей для этого достаточно.

Вариант, при котором израильским ВВС придется подавлять российские комплексы в Сирии, считается неприемлемым, и, если и рассматривается, то как маловероятный. Нельзя не учитывать, что полномасштабные возможности С-300 имеют значение при учете таких параметров, как рельеф местности, высотные потолки, помеховая обстановка и характер цели.

По мнению военных экспертов, ЗРК С-300 и С-400 не способны отслеживать самолеты-невидимки, изготовленные по технологии стелс с целью снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения. Такое "сокрытие", повышающее выживаемость машины, достигается посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий. На вооружении ВВС ЦАХАЛ уже имеется 12 "невидимок" F-35 "Адир", а к 2021 году их будет не менее 50.

По некоторым данным, ВВС ЦАХАЛ достаточно давно (возможно, с 2009 года) проводит тестирование боевых возможностей комплексов С-300. Об этом стало известно в апреле-мае 2015 года. Именно тогда израильские пилоты приняли участие в маневрах на территории Греции, в ходе которых был задействован ЗРК С-300, размещенный на острове Крит. ВВС Израиля проверили, как действуют системы захвата цели, а также собрали данные о радиолокационной системе слежения и ее слабых сторонах. Главной целью маневров была отработка прорыва системы противовоздушной обороны с ЗРК С-300. И задача эта, как тогда сообщалось, была выполнена.

Кроме того, израильская военно-промышленная корпорация Rafael, мировой лидер в создании и производстве боевых технологий, создала семейство управляемых "планирующих" авиабомб "Спайс", которые оснащены оптико-электронной ГСН и используют алгоритм, позволяющий сравнивать изображение цели с изображением, занесенным в память бомбы. Так, бомба "Спайс-250" с боевой частью массой 80 кг предназначена для уничтожения наземных целей, в том числе таких систем ПВО, как С-300 и С-400. Бомба раскрывает крыло после сброса с истребителя и поражает цели на расстоянии до 100 км. Поэтому самолету нет необходимости входить в зону действия ПВО противника и подвергать себя опасности. Отклонение от цели не превышает нескольких сантиметров. Один самолет F-16 способен нести 16 бомб "Спайс-250", которые одновременно уничтожают несколько целей, а также позволяют серьезно затруднить деятельность РЛС противника.

ВОПРОС НА ВОПРОС

Авторы редакционной статьи, опубликованной на сайте израильской леволиберальной газеты "Гаарец" 26 сентября, предупреждают: "Израилю нельзя вступать в серьезное противостояние с Россией, сверхдержавой, дислоцировавшей свои силы рядом с нашей границей. Публичное противостояние продемонстрирует, что отношения между Нетаньяху и Путиным, которыми первый так гордится, не столь прочны, как утверждает израильский премьер-министр. Командованию ЦАХАЛ также придется перестать считать сирийское воздушное пространство абсолютно открытым для любых действий израильских ВВС". Авторы этой статьи, вероятно, настолько давно служили (если вообще служили!) в армии, что предлагают военным отказаться от секретов и "познакомить израильское общество с тем, как ведутся военные действия на северной границе". И это притом, что, повторюсь, в последние недели Израиль снял завесу секретности со своей оперативной деятельности в сирийском воздушном пространстве. Тем не менее "Гаарец" идет дальше и, имея в виду расследование трагедии с самолетом Ил-20М, требует "создание государственной комиссии, независимой от правительства и армии". Автор одного из комментариев к этой статье считает, что "создание такой комиссии не имеет смысла, потому что любой ее вывод не отменит поставки ЗРК С-300 сирийцам".

В заключение вернусь к интервью полковника Михаила Ходаренка. "Чьей версии можно больше верить – российской или израильской?" – задается эксперт риторическим вопросом, ибо строит на него ответ, предлагая еще один вопрос: "Давайте ответим на вопрос: кто сбил самолет? Это же не Израиль сбил, а сирийский боевой расчет, который допустил ошибки, не разобрался, уничтожил неправильную цель. Но если бы Израиль раньше предупредил о своих действиях, наша команда наверняка бы вывела этот самолет из зоны боевых действий. Так что косвенная вина лежит и на израильтянах". Косвенная вина остается косвенной. Но тогда почему прямые виновники упоминаются только "косвенно" и не во всеуслышание?

Между тем ЦАХАЛ и российская армия продолжают использовать "механизм деконфликтизации", который неоднократно доказывал свою эффективность. Он был задействован и после событий 17 сентября.

Иерусалим

Захар Гельман – доктор химических и философских наук, профессор.