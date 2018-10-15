Американская экспериментальная самоходная гаубица со 155-мм стволом ХМ907 длиной в 58 калибров

В рамках проходившей с 8-10 декабря 2018 года в Вашингтоне ежегодной выставки-конференции Ассоциации армии США (Association of the United States Army’s 2018 Annual Meeting - AUSA-2018) были впервые публично продемонстрированы материалы по испытаниям экспериментальной 155-мм самоходной гаубицы (часто обозначаемой как М109А8, хотя неясно, является ли это обозначение официальным), оснащенной новой 155-мм качающейся частью ХМ907 с длиной ствола в 58 калибров. Данная качающаяся часть разработана арсеналом армии США в Пикатинни в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и в измененном виде испытывается также на новой модификации 155-мм легкой буксируемой гаубицы М777А2, обозначаемой как М777ER.

Экспериментальная САУ (которых, судя по представленным материалам, изготовлено минимум два образца) выполнена на основе удлиненной (на один каток) ходовой части САУ М109А7, но оснащена новым башенным боевым отделением с гаубицей ХМ907 и автоматом заряжания, а также новой системой управления огнем.

Дальность стрельбы из ХМ907 достигает "более 70 км" при использовании нового проходящего испытания активно-реактивного корректируемого (с инерциально-спутниковым наведением) снаряда ХМ1113 RAP с новым "суперзарядом" ХМ654. Снаряд ХМ1113 RAP при стрельбе из стандартной 155-мм/39 гаубицы достигает дальности более 40 км, начало серийного производства этого выстрела ожидается с 2022 года.

Оригинал взят у коллеги andrei_bt в М109А8

Кадры из презентации в ходе конференции AUSA 2018 в США.

Длина ствола 58 калибров (было 39).

Кадры испытаний в начале доклада.