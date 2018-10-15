К F-35 должен быть довесок

НАТО требует от Норвегии купить два самолета-заправщика для воздушной дозаправки истребителей F-35, сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com (12 октября).

По данным газеты Klassekampen, имевшей доступ к документу, содержащему так называемые "Цели НАТО по потенциалу", говорится о действиях, которые должны предпринять участники альянса. В документе отмечается, что Норвегия должна соблюдать требование на закупку двух самолетов-заправщиков, которые должны быть готовы для использования в 2028 и 2029 соответственно.

Австралия недавно купила такие самолеты примерно за 2,2 миллиарда крон (268 миллионов долларов США), что означает, что норвежские покупки обойдутся в 4,4 миллиарда крон, в дополнение к эксплуатационным расходам и ангарам, сообщает Klassekampen.

Министерство обороны Норвегии сообщило газете Aftenposten, что требования НАТО для наращивания потенциала боевой авиации "будут иметь важное значение для оборонного планирования".

Норвегия решила до 2025 года купить до 52 истребителей F-35. В настоящее время ВВС Норвегии уже получили девять F-35, которые находятся на территории страны.