Немецкие "Эноки" подарены Черногории

Парламентский государственный секретарь Германии по вопросам обороны Томас Зильберхорн передал шесть легких патрульных бронеавтомобилей Mercedes-Benz G-Class LAPV вооруженным силам Черногории, сообщает "ВП" со ссылкой на defenseworld.net (12 октября).

Церемония передачи техники состоялась на базе Голубовци, машины принимал начальник Генерального штаба армии Черногории Дракутин Дакич.

Машины известны в Германии как Enok, оснащены дизельным двигателем OM 642 мощностью 184 л.с. (135 кВт), грузоподъемность 6,1 т, максимальная скорость 100 км/ч, запас хода 700 км.

Зильберхорн напомнил присутствующим о значительном вкладе, который Черногория вносит в рамках НАТО, и об участии черногорских военнослужащих в нынешних международных миссиях. Он также подчеркнул желание правительства Германии продолжать оказывать Черногории поддержку в области обороны и безопасности.