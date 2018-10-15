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15.10.2018
Российская газета

Аналог "Джавелина": хуситы захватили новейший ПТРК в Йемене

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ПТРК Raybolt
ПТРК Raybolt производства южнокорейской оборонной компании LIG Nex1.
Источник: armyrecognition.com

В ходе боестолкновения с саудовскими подразделениями хуситам удалось захватить в виде трофея одну из самых последних разработок южнокорейской оборонной промышленности - противотанковый комплекс третьего поколения LIG Nex1 Raybolt.

Это оружие только в прошлом году закончило испытания и стало выпускаться серийно. Первые данные о его появлении в районе конфликта были обнародованы минувшим летом. Так, в Сети появилось видео, на котором военные Саудовской Аравии использовали этот ПТРК против едущего на большой скорости по пустыне мотоцикла повстанцев.

Ракета очень точно поразила цель, а военные эксперты были удивлены такой расточительностью, так как затраченный боеприпас по цене во много раз превосходит стоимость уничтоженного объекта.

Raybolt - экспортное обозначение комплекса Hyeongung, который во многом является аналогом американского "Джавелина". Тепловизионная головка самонаведения ПТУР способна запоминать цель и после запуска уже не требует контроля оператора.

Максимальная дальность поражения цели составляет два с половиной километра. Общая масса - 24 кг. Благодаря так называемой тандемной боевой части Raybolt может уничтожать танки, оборудованные динамической защитой. Саудовская Аравия, по всей видимости, стала первым зарубежным заказчиком этого комплекса.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Южная Корея
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
LIG Nex1
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23 комментария
№1
15.10.2018 04:21
Теперь бы захватить/обменять его у хуситов для изучения...
+3
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№2
15.10.2018 05:11
Цитата, Восход сообщ. №1

А зачем? Чтоб делать дорогущие ПТРК с чуть-ли не золотыми оптическими ГСН? Для реализации атаки сверху? Тут можно и самим ПО доработать.
-1
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№3
15.10.2018 05:21
Цитата, Makc сообщ. №2
Чтоб делать дорогущие ПТРК с чуть-ли не золотыми оптическими ГСН? Для реализации атаки сверху? Тут можно и самим ПО доработать.
Чтобы сделать ПТРК в массогабарите гранатомёта для аэромобильных частей и подразделений СПН.
+1
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№4
15.10.2018 05:32
Цитата, Восход сообщ. №3
Далеко такой летать не будет.
-1
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№5
15.10.2018 05:40
Цитата, Makc сообщ. №4
Далеко такой летать не будет.
Ну раза в 4 дальше, чем прицельная дальность среднестатистического гранатомёта. Это как минимум. Для групп и войск, ограниченных в боезапасе, это существенно.
+2
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№6
15.10.2018 09:11
Цитата, Восход сообщ. №1
на форуме армия2018 кажись уже лежал джавелин. Видимо изучают полным ходом.
0
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№7
15.10.2018 09:23
Цитата, Leron сообщ. №6
на форуме армия2018 кажись уже лежал джавелин. Видимо изучают полным ходом.
Не мешало бы одновременно параллельным курсом пойти:

https://bmpd.livejournal.com/2640156.html

Только уже если делать, то двух диапазонную ГСН, скажем на длинах волн 3мм и 1мм, с программной перестройкой частоты хотя бы в полосе 2ГГц.
0
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№8
15.10.2018 09:43
Цитата, Leron сообщ. №6
на форуме армия2018 кажись уже лежал джавелин. Видимо изучают полным ходом.
Изучать там особо нечего. Все решения давно известны.
Цитата, Восход сообщ. №3
Чтобы сделать ПТРК в массогабарите гранатомёта для аэромобильных частей и подразделений СПН.
Весь "затык" в элементой базе. Сами делать не умеем, импорт не продают.
Это в прямом виде гонка технологий и южнокорейцы из LG смогли создать ПТРК 3-го поколения на основе отечественных компонентов.
А миролюбивый Израиль уже 5-е использует. :)





0
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№9
15.10.2018 09:58
Цитата, ОсА сообщ. №8
Сами делать не умеем, импорт не продают.
Если весь затык в оптике (оптоэлектронике), так может стоит начать с РЛГСН? С этим вроде дела немного получше.
0
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№10
15.10.2018 10:28
Цитата, Восход сообщ. №9
Если весь затык в оптике (оптоэлектронике), так может стоит начать с РЛГСН?
Не вариант.
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.
0
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№11
15.10.2018 10:36
Цитата, ОсА сообщ. №10
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.
Головка включает луч уже на пикировании, за 6-8 секунд до встречи с целью.

А на "горку" над целью ее выводит ИНС в пассивном режиме исходя из изначально определенной дальности, азимута и скорости цели (подразумеваю что при помощи встроенного в прицел лазерного дальномера)
0
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№12
15.10.2018 10:39
Цитата, ОсА сообщ. №10
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.
Ну Вы хотите и рыбку съесть и кости продать...

Полностью пассивная ГСН тоже не лишена своих недостатков, только там они другие.
0
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№13
15.10.2018 10:49
В ситуации с АРГСН главное не совершить одну существенную ошибку - не сделать её работающей на одной несущей частоте. Иначе эту фишку очень быстро раскусят.

Передатчик можно сделать на мощном лавинно-пролетном диоде (2Вт, например) и регулировать перестройку частоты по току, проходящему через диод (желательно скачкообразно, по случайному закону), ну либо на мощном диоде Ганна и регулировать частоту генерации уже напряжением.

А дальше генерируемый сигнал делить на 2 или 3 или 4 и подавать на варакторы, которые будут умножать частоту генерации в 2 или 8 или 50 раз. Сколько варакторов- столько и каналов.

И в каждом канале частота меняется дискретно. Подавить такую систему очень сложно, особенно если процессор обсчитывает данные со всех каналов и вычисляет по какому из них пытаются давить помехой и вводить ГСН в заблуждение.

Основная сложность будет с детектированием и селекцией, особенно на длинах волн меньше 3мм, но думаю, что это решаемо.
0
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№14
15.10.2018 11:09
Цитата, Восход сообщ. №13
Передатчик можно сделать
По габаритам получится "Калибр", а никак не ПТРК, переносимый 1 бойцом.
+1
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№15
15.10.2018 11:16
Цитата, ОсА сообщ. №14
По габаритам получится "Калибр", а никак не ПТРК, переносимый 1 бойцом.
Отнюдь. Хотя конечно много зависит от профессионализма и таланта коллектива разработчиков и главного конструктора. Я думаю, что саму ГСН без учёта приводов и элементов питания можно собрать в массе 600-800 грамм.

Микрополосковая электроника очень компактна, вместо металлических экранов можно использовать карбон и другие полимеры с металлизацией поверхности (посерябрение, позолоченные), а так же фольгирование.

Это же касается и антенны (если будет выбрано параболическое зеркало).

Даже на советской элементной базе можно было бы собрать относительно компактную ГСН. Но там проблема в отсутствии высокопроизводительных сигнальных процессоров.

Т.е. изучить и принять можно, а вычислять параметры особо не на чем (или лепить гору логики).
0
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№16
15.10.2018 11:37
Цитата, Восход сообщ. №15
без учёта приводов и элементов питания
Откуда электричество на борту ракеты? И сколько его? Изучите вопрос.

Цитата, Восход сообщ. №15
Микрополосковая электроника очень компактна, вместо металлических экранов можно использовать карбон и другие полимеры с металлизацией поверхности (посерябрение, позолоченные), а так же фольгирование.

Это же касается и антенны (если будет выбрано параболическое зеркало).
Это прошлый век. Даже прошлое тысячелетие. Без шуток и обид.
0
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№17
15.10.2018 11:47
Цитата, ОсА сообщ. №16
Откуда электричество на борту ракеты? И сколько его? Изучите вопрос.
На 10 секунд можно что нибудь придумать. По сути столько электричества была бы способна отдать батарея любого современного смартфона. Правда ни за столь экстремальное время. А вообще уже появились гражданские малогабаритные аккумуляторы с огромным током разряда. На них, например, электровелики собирают и прочую лабудень.

Цитата, ОсА сообщ. №16
Это прошлый век. Даже прошлое тысячелетие. Без шуток и обид.
Ну пока и такое не собрали в отличии от незалежной. Без обид и без шуток.

А у них китайцы документацию выкупили и скорее всего довели до ума.
0
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№18
15.10.2018 11:55
Цитата, Восход сообщ. №17
А вообще уже появились гражданские малогабаритные аккумуляторы с огромным током разряда. На них, например, электровелики собирают и прочую лабудень.

аккумулятор Li Ion 18650 ток разряда до 6 Ампер.

Вроде уже и до 10А есть.

Двух штук за глаза на ракету...
0
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№19
15.10.2018 12:46
Цитата, ОсА сообщ. №8
А миролюбивый Израиль уже 5-е использует. :)
Называть они могут его хоть десятым поколением в рекламных целях. На самом деле это такое же третье поколение ПТРК, как и Javelin, только дополненное командным перенацеливанием и ручным  наведением по оптоволоконному или радио каналам. Это сочетание методов наведения ПТРК второго и третьего поколения.

Цитата, Восход сообщ. №12
Ну Вы хотите и рыбку съесть и кости продать...
Это в США для разрабатываемой на замену УР Maverick, ПТУР TOW и Hellfire перспективной УР JAGM сделали комбинированную ГСН с пассивным тепловизионным, полуактивным лазерным и активным радиолокационным каналами. Но и стоить такая ГСН будет соответствующе. У нас разрабатывают не менее пяти видов ПТРК с тепловизионными ГСН и возможностью атаки в верхнюю проекцию. У КБП комплексы "Гермес", "Булат" и "Эффект", у КБМ новый тяжёлый комплекс на замену "Хризантеме" и ещё в КБточмаш им. А.Э. Нудельмана разрабатывают тепловизионную ГСН для танковых управляемых ракет "Стринт". Только медленно работы идут, да и начали их позже, чем в других странах. Но со временем что-нибудь да запустят в серию. Например УР "Булат" планировали к 2020 году вместе боевым модулем "Эпоха" на вооружение принять.
0
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№20
15.10.2018 12:47
Цитата, Восход сообщ. №17
А у них китайцы документацию выкупили и скорее всего довели до ума.
Выкупили.
Но в своем HJ-12 используют ИК (+ как опция, телевизионное) наведение.




Цитата, Восход сообщ. №18
аккумулятор Li Ion 18650 ток разряда до 6 Ампер.
Забудьте об аккумуляторах. Никто не будет обслуживать выстрелы на хранении и менять в них аккумуляторы каждые полгода.
В лучшем случае - конденсатор, в худшем - пьезоэлемент.
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №19
Называть они могут его хоть десятым поколением в рекламных целях.
Хорошо, что хоть кто-то понимает сарказм про мирный советский трактор Израиль.
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№21
15.10.2018 13:08
Цитата, ОсА сообщ. №20
Никто не будет обслуживать выстрелы на хранении и менять в них аккумуляторы каждые полгода.
Не надо их менять раз в полгода, раз в полгода их достаточно подзаряжать. А для удобства эксплуатации ПТРК можно дополнить портом mini и micro USB для зарядки любым ширпотребным зарядным устройством для сотовых телефонов/планшетов/фотоаппаратов и пр., которое окажется у бойца под рукой или которое он сможет раздобыть за линией фронта, заряжать только придется часов 12 (в зависимости от мощности зарядного устройства).

Цитата, ОсА сообщ. №20
В лучшем случае - конденсатор
Конденсатор столько мощности не выдаст. У меня японский фарадник разряжается за 15-20 секунд на 5-7 Ватт нагрузки. Так при этом он размером с треть ПТУРСа будет.

Кстати по поводу АРГСН







http://www.niipp.ru/catalog/detail.php?ID=255

http://www.niipp.ru/catalog/detail.php?ID=257
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№22
15.10.2018 13:13
Цитата, ОсА сообщ. №20
В лучшем случае - конденсатор, в худшем - пьезоэлемент.
Как вариант, в ракете может использоваться пиротехнический источник тока. Они долго хранятся.

Цитата, ОсА сообщ. №20
Хорошо, что хоть кто-то понимает сарказм про мирный советский трактор Израиль.
Этот "трактор" не только еврейский. Как говорится, реклама – двигатель продаж. :)
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№23
15.10.2018 14:15
Цитата, Makc сообщ. №2
А зачем?
- хотя бы за тем, что бы уметь противодействовать, уж не говоря о том, что какие то идеи и технологические тонкости можно подглядеть. Не вижу смысла воротить нос.
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