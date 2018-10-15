Аналог "Джавелина": хуситы захватили новейший ПТРК в Йемене

В ходе боестолкновения с саудовскими подразделениями хуситам удалось захватить в виде трофея одну из самых последних разработок южнокорейской оборонной промышленности - противотанковый комплекс третьего поколения LIG Nex1 Raybolt.

Modern South Korean-made LIG Nex1 Raybolt ATGM among Houthi trophies. pic.twitter.com/yo0fSNnb2O — Yemen Observer (@YemeniObserv) 11 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Это оружие только в прошлом году закончило испытания и стало выпускаться серийно. Первые данные о его появлении в районе конфликта были обнародованы минувшим летом. Так, в Сети появилось видео, на котором военные Саудовской Аравии использовали этот ПТРК против едущего на большой скорости по пустыне мотоцикла повстанцев.

Ракета очень точно поразила цель, а военные эксперты были удивлены такой расточительностью, так как затраченный боеприпас по цене во много раз превосходит стоимость уничтоженного объекта.

Raybolt - экспортное обозначение комплекса Hyeongung, который во многом является аналогом американского "Джавелина". Тепловизионная головка самонаведения ПТУР способна запоминать цель и после запуска уже не требует контроля оператора.

Максимальная дальность поражения цели составляет два с половиной километра. Общая масса - 24 кг. Благодаря так называемой тандемной боевой части Raybolt может уничтожать танки, оборудованные динамической защитой. Саудовская Аравия, по всей видимости, стала первым зарубежным заказчиком этого комплекса.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев