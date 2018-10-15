Аналог "Джавелина": хуситы захватили новейший ПТРК в Йемене
В ходе боестолкновения с саудовскими подразделениями хуситам удалось захватить в виде трофея одну из самых последних разработок южнокорейской оборонной промышленности - противотанковый комплекс третьего поколения LIG Nex1 Raybolt.
Modern South Korean-made LIG Nex1 Raybolt ATGM among Houthi trophies. pic.twitter.com/yo0fSNnb2O— Yemen Observer (@YemeniObserv) 11 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.
Это оружие только в прошлом году закончило испытания и стало выпускаться серийно. Первые данные о его появлении в районе конфликта были обнародованы минувшим летом. Так, в Сети появилось видео, на котором военные Саудовской Аравии использовали этот ПТРК против едущего на большой скорости по пустыне мотоцикла повстанцев.
Ракета очень точно поразила цель, а военные эксперты были удивлены такой расточительностью, так как затраченный боеприпас по цене во много раз превосходит стоимость уничтоженного объекта.
Raybolt - экспортное обозначение комплекса Hyeongung, который во многом является аналогом американского "Джавелина". Тепловизионная головка самонаведения ПТУР способна запоминать цель и после запуска уже не требует контроля оператора.
Максимальная дальность поражения цели составляет два с половиной километра. Общая масса - 24 кг. Благодаря так называемой тандемной боевой части Raybolt может уничтожать танки, оборудованные динамической защитой. Саудовская Аравия, по всей видимости, стала первым зарубежным заказчиком этого комплекса.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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А зачем? Чтоб делать дорогущие ПТРК с чуть-ли не золотыми оптическими ГСН? Для реализации атаки сверху? Тут можно и самим ПО доработать.
Чтоб делать дорогущие ПТРК с чуть-ли не золотыми оптическими ГСН? Для реализации атаки сверху? Тут можно и самим ПО доработать.Чтобы сделать ПТРК в массогабарите гранатомёта для аэромобильных частей и подразделений СПН.
Далеко такой летать не будет.Ну раза в 4 дальше, чем прицельная дальность среднестатистического гранатомёта. Это как минимум. Для групп и войск, ограниченных в боезапасе, это существенно.
на форуме армия2018 кажись уже лежал джавелин. Видимо изучают полным ходом.Не мешало бы одновременно параллельным курсом пойти:
https://bmpd.livejournal.com/2640156.html
Только уже если делать, то двух диапазонную ГСН, скажем на длинах волн 3мм и 1мм, с программной перестройкой частоты хотя бы в полосе 2ГГц.
на форуме армия2018 кажись уже лежал джавелин. Видимо изучают полным ходом.Изучать там особо нечего. Все решения давно известны.
Чтобы сделать ПТРК в массогабарите гранатомёта для аэромобильных частей и подразделений СПН.Весь "затык" в элементой базе. Сами делать не умеем, импорт не продают.
Это в прямом виде гонка технологий и южнокорейцы из LG смогли создать ПТРК 3-го поколения на основе отечественных компонентов.
А миролюбивый Израиль уже 5-е использует. :)
Сами делать не умеем, импорт не продают.Если весь затык в оптике (оптоэлектронике), так может стоит начать с РЛГСН? С этим вроде дела немного получше.
Если весь затык в оптике (оптоэлектронике), так может стоит начать с РЛГСН?Не вариант.
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.Головка включает луч уже на пикировании, за 6-8 секунд до встречи с целью.
А на "горку" над целью ее выводит ИНС в пассивном режиме исходя из изначально определенной дальности, азимута и скорости цели (подразумеваю что при помощи встроенного в прицел лазерного дальномера)
Головка наведения ПТР должна быть пассивной, а не тыкать радиолучом или лазером в цель.Ну Вы хотите и рыбку съесть и кости продать...
Полностью пассивная ГСН тоже не лишена своих недостатков, только там они другие.
Передатчик можно сделать на мощном лавинно-пролетном диоде (2Вт, например) и регулировать перестройку частоты по току, проходящему через диод (желательно скачкообразно, по случайному закону), ну либо на мощном диоде Ганна и регулировать частоту генерации уже напряжением.
А дальше генерируемый сигнал делить на 2 или 3 или 4 и подавать на варакторы, которые будут умножать частоту генерации в 2 или 8 или 50 раз. Сколько варакторов- столько и каналов.
И в каждом канале частота меняется дискретно. Подавить такую систему очень сложно, особенно если процессор обсчитывает данные со всех каналов и вычисляет по какому из них пытаются давить помехой и вводить ГСН в заблуждение.
Основная сложность будет с детектированием и селекцией, особенно на длинах волн меньше 3мм, но думаю, что это решаемо.
Передатчик можно сделатьПо габаритам получится "Калибр", а никак не ПТРК, переносимый 1 бойцом.
По габаритам получится "Калибр", а никак не ПТРК, переносимый 1 бойцом.Отнюдь. Хотя конечно много зависит от профессионализма и таланта коллектива разработчиков и главного конструктора. Я думаю, что саму ГСН без учёта приводов и элементов питания можно собрать в массе 600-800 грамм.
Микрополосковая электроника очень компактна, вместо металлических экранов можно использовать карбон и другие полимеры с металлизацией поверхности (посерябрение, позолоченные), а так же фольгирование.
Это же касается и антенны (если будет выбрано параболическое зеркало).
Даже на советской элементной базе можно было бы собрать относительно компактную ГСН. Но там проблема в отсутствии высокопроизводительных сигнальных процессоров.
Т.е. изучить и принять можно, а вычислять параметры особо не на чем (или лепить гору логики).
без учёта приводов и элементов питанияОткуда электричество на борту ракеты? И сколько его? Изучите вопрос.
Микрополосковая электроника очень компактна, вместо металлических экранов можно использовать карбон и другие полимеры с металлизацией поверхности (посерябрение, позолоченные), а так же фольгирование.Это прошлый век. Даже прошлое тысячелетие. Без шуток и обид.
Это же касается и антенны (если будет выбрано параболическое зеркало).
Откуда электричество на борту ракеты? И сколько его? Изучите вопрос.На 10 секунд можно что нибудь придумать. По сути столько электричества была бы способна отдать батарея любого современного смартфона. Правда ни за столь экстремальное время. А вообще уже появились гражданские малогабаритные аккумуляторы с огромным током разряда. На них, например, электровелики собирают и прочую лабудень.
Это прошлый век. Даже прошлое тысячелетие. Без шуток и обид.Ну пока и такое не собрали в отличии от незалежной. Без обид и без шуток.
А у них китайцы документацию выкупили и скорее всего довели до ума.
А вообще уже появились гражданские малогабаритные аккумуляторы с огромным током разряда. На них, например, электровелики собирают и прочую лабудень.
аккумулятор Li Ion 18650 ток разряда до 6 Ампер.
Вроде уже и до 10А есть.
Двух штук за глаза на ракету...
А миролюбивый Израиль уже 5-е использует. :)Называть они могут его хоть десятым поколением в рекламных целях. На самом деле это такое же третье поколение ПТРК, как и Javelin, только дополненное командным перенацеливанием и ручным наведением по оптоволоконному или радио каналам. Это сочетание методов наведения ПТРК второго и третьего поколения.
Ну Вы хотите и рыбку съесть и кости продать...Это в США для разрабатываемой на замену УР Maverick, ПТУР TOW и Hellfire перспективной УР JAGM сделали комбинированную ГСН с пассивным тепловизионным, полуактивным лазерным и активным радиолокационным каналами. Но и стоить такая ГСН будет соответствующе. У нас разрабатывают не менее пяти видов ПТРК с тепловизионными ГСН и возможностью атаки в верхнюю проекцию. У КБП комплексы "Гермес", "Булат" и "Эффект", у КБМ новый тяжёлый комплекс на замену "Хризантеме" и ещё в КБточмаш им. А.Э. Нудельмана разрабатывают тепловизионную ГСН для танковых управляемых ракет "Стринт". Только медленно работы идут, да и начали их позже, чем в других странах. Но со временем что-нибудь да запустят в серию. Например УР "Булат" планировали к 2020 году вместе боевым модулем "Эпоха" на вооружение принять.
А у них китайцы документацию выкупили и скорее всего довели до ума.Выкупили.
Но в своем HJ-12 используют ИК (+ как опция, телевизионное) наведение.
аккумулятор Li Ion 18650 ток разряда до 6 Ампер.Забудьте об аккумуляторах. Никто не будет обслуживать выстрелы на хранении и менять в них аккумуляторы каждые полгода.
В лучшем случае - конденсатор, в худшем - пьезоэлемент.
Называть они могут его хоть десятым поколением в рекламных целях.Хорошо, что хоть кто-то понимает сарказм про мирный
Никто не будет обслуживать выстрелы на хранении и менять в них аккумуляторы каждые полгода.Не надо их менять раз в полгода, раз в полгода их достаточно подзаряжать. А для удобства эксплуатации ПТРК можно дополнить портом mini и micro USB для зарядки любым ширпотребным зарядным устройством для сотовых телефонов/планшетов/фотоаппаратов и пр., которое окажется у бойца под рукой или которое он сможет раздобыть за линией фронта, заряжать только придется часов 12 (в зависимости от мощности зарядного устройства).
В лучшем случае - конденсаторКонденсатор столько мощности не выдаст. У меня японский фарадник разряжается за 15-20 секунд на 5-7 Ватт нагрузки. Так при этом он размером с треть ПТУРСа будет.
Кстати по поводу АРГСН
http://www.niipp.ru/catalog/detail.php?ID=255
http://www.niipp.ru/catalog/detail.php?ID=257
В лучшем случае - конденсатор, в худшем - пьезоэлемент.Как вариант, в ракете может использоваться пиротехнический источник тока. Они долго хранятся.
Хорошо, что хоть кто-то понимает сарказм про мирный советский трактор Израиль.Этот "трактор" не только еврейский. Как говорится, реклама – двигатель продаж. :)