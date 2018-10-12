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12.10.2018
Lenta.ru

Дозаправку двух F-35В над Афганистаном показали в деталях

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F-35B
F-35B в полете.
Источник: Northrop Grumman Corporation

Воздушная дозаправка двух истребителей пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II, впервые принимавших участие в нанесении авиаударов по позициям противника, показана на видео. Ролик в высоком разрешении, представленный ВВС, доступен на YouTube.



На кадрах заметно, что дозаправка истребителей проводилась самолетом-заправщиком ВВС KC-135 Stratotanker.

В октябре автор The Drive Джозеф Тревитик предположил, что F-35B Lightning II в ходе первой боевой миссии воспользовался воздушной дозаправкой.

В сентябре ВМС показали видео взлета с палубы десантного штурмового корабля USS Essex истребителя F-35B Lightning II, принимавшего 27 сентября в небе над Афганистаном участие в нанесении первых для таких самолетов авиаударов по позициям реального противника.

11.10.2018
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Страны
Афганистан
США
Продукция
F-35
F-35B
KC-135
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