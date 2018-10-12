Войти
12.10.2018
ЦАМТО

Трамп пообещал быстрый ответ Индии за покупку ЗРС С-400

500
0
0
Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 11 октября. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", – ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Как заявил ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават изданию New Indian Express, в Нью-Дели осознают, что Вашингтон может ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400. Несмотря на это, Индия намерена и дальше вести независимую политику, подчеркнул он.

Как напоминает агентство, минувшую пятницу Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф". Приобретение пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд. долл. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции".). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя, отмечает "РИА Новости".

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
26.07.2018
США будут наказывать не всех партнеров России
23.07.2018
Президент попал под санкции
22.06.2018
"Два плюс два" умножают на ноль
29.08.2017
"Мне не было предписано совершать какие-то революции"
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет