Трамп пообещал быстрый ответ Индии за покупку ЗРС С-400

ЦАМТО, 11 октября. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", – ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Как заявил ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават изданию New Indian Express, в Нью-Дели осознают, что Вашингтон может ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400. Несмотря на это, Индия намерена и дальше вести независимую политику, подчеркнул он.

Как напоминает агентство, минувшую пятницу Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф". Приобретение пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд. долл. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции".). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя, отмечает "РИА Новости".