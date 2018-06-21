"Два плюс два" умножают на ноль



Военнослужащие ВС Индии.

Источник: Reuters Военнослужащие ВС Индии.Источник: Reuters

США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии

В Вашингтоне и Дели завершают подготовку к первой в истории встрече глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии в формате "два плюс два". Диалог, намеченный на начало июля, обещает быть непростым. В Вашингтоне недовольны оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждают, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны. Учитывая, что РФ остается главным военно-техническим партнером Индии, американское давление становится критическим испытанием для Москвы и Дели. Как сообщили вчера индийские СМИ, стороны уже сейчас изучают пути нейтрализации возможных антироссийских санкций США, одним из которых может стать переход на расчеты в национальных валютах в сфере ВТС.

Запланированные на 6 июля американо-индийские переговоры в формате "два плюс два" пройдут в Вашингтоне через год после визита Нарендры Моди в США, где он впервые встретился с президентом Дональдом Трампом и достиг ряда прорывных договоренностей, касающихся оборонного сотрудничества с Вашингтоном. Партнерами госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса станут глава МИД Индии Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман. Именно эти две женщины будут "держать удар" по все более чувствительным вопросам военно-технического сотрудничества. Многочисленные утечки и заявления американских официальных лиц свидетельствуют о растущем в Вашингтоне недовольстве оборонными связями Индии с Россией — ее главным партнером в области ВТС.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2013–2017 годах на поставки Москвы приходилось 62% от общего объема импорта вооружений в Дели. Некоторые российские эксперты подчеркивают, что более 70% вооружения и боевой техники в Индии — российского и советского производства. Ежегодно РФ поставляет в Индию технику и оружие на несколько миллиардов долларов. Так, в прошлом году продолжилась поставка запчастей к танкам Т-72, авиационных двигателей АЛ-31ФП и 125-мм подкалиберных снарядов «Манго», ремонтировались вертолеты Ми-17В-1 (десять машин), а также была продолжена модернизация истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG. Но недавно проявились и проблемы, отмечают собеседники “Ъ” в российском ВПК: в 2017 году с Индией не было подписано ни одного крупного контракта.

О том, что активно обсуждаемые на различных уровнях новые крупные сделки между Москвой и Дели в области ВТС не вписываются в американо-индийское оборонное партнерство, заявил посетивший Дели 28 мая председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Уильям Торнберри. Он предупредил, что планируемые Индией закупки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" (стоимость контракта оценивается в сумму около $6 млрд) могут негативно сказаться на ВТС с США. "Как в администрации США, так и в Конгрессе очень обеспокоены этим вопросом",— сообщил господин Торнберри в интервью индийскому телеканалу NDTV. "Дело не только в Индии, которая хочет заключить эту сделку. Если любая страна получит эту систему, это осложнит наше взаимодействие с ней",— добавил конгрессмен.

"Весьма вероятно, что администрация Трампа и не хочет особенно портить отношения с Индией, особенно учитывая то, что отношения двух стран находятся на подъеме. Однако не все зависит от команды Белого дома и лично президента Трампа,— заявил “Ъ” директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.— Есть еще и Конгресс, а также законы, такие как "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот закон, вступивший в силу в январе, можно использовать для того, чтобы наказать иностранные компании, продолжающие оборонное сотрудничество с Россией, Ираном и КНДР — государствами американской "оси зла"".

По мнению господина Пухова, этот вопрос будет одним из приоритетных на переговорах в Вашингтоне. "Индийской стороне попытаются внушить одну ключевую мысль: зачем вам проблемное с политической точки зрения российское оружие, такое как С-400, обретение которого может обернуться крупными неприятностями. Покупайте не российское, а американское оружие — не С-400, а системы Patriot",— продолжает Руслан Пухов.

Визит в Дели Уильяма Торнберри, прилетевшего предупредить индийскую сторону о возможных последствиях продолжения ВТС с Россией, состоялся сразу после неформального саммита индийского премьера Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина, прошедшего в Сочи 22 мая. Отвечая на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос о поставках Индии систем С-400, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что "тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке переговоров". Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу": контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан в течение 2018 года. А уже после саммита в Сочи посол Индии в России Панкадж Саран, недавно назначенный заместителем советника по национальной безопасности, отвечая на вопрос по поводу возможности подписания соглашения о поставках С-400 до конца этого года, сообщил агентству ТАСС, что "стороны достигли значительного прогресса в переговорах".

"Переговоры в Вашингтоне в формате "два плюс два" очень важны для Индии, поскольку подтверждают ее статус великой державы. Однако при этом Индия не хочет, чтобы ее пытались поставить перед жестким выбором — США или Россия. Такой подход мы считаем непродуктивным",— пояснил “Ъ” вице-президент Observer Research Foundation (Дели) Нандан Унникришнан. И добавил: "Каким бы ни было давление США, в вопросах национальной безопасности ни на какие уступки Дели не пойдет".

"В случае с Индией потенциал использования санкций США весьма ограничен, учитывая, что страна зависит от России в обслуживании и модернизации огромного парка ранее поставленного оружия, а также ревностно проводит курс на поддержание стратегической автономии в закупках оружия,— разъясняет мотивы индийской стороны старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.— Кроме того, индийцы понимают, что их ВТС с Россией играет роль сдерживающего фактора по отношению к сотрудничеству между Россией и Пакистаном. Снятие тормозов на пути развития российско-пакистанского ВТС может иметь для них далекоидущие последствия". По словам эксперта, "в целом американские санкции в отношении поставок оружия из России неэффективны". В качестве примеров он назвал контракты на поставку Су-35 в Индонезию и С-400 в Турцию. "Санкции приводят к усложнению системы расчетов, дополнительным трансакционным издержкам и использованию бартера, как в случае с Индонезией, но редко ведут к срыву сделок",— резюмирует господин Кашин.

В свою очередь, Москва, как заявил “Ъ” источник в российском ВПК, несмотря на давление США, уверена в индийском партнере: на последней неофициальной встрече по С-400 индийская сторона заверила, что "это уже решенный вопрос". "Индийцы и не могли бы поступить иначе,— добавляет собеседник “Ъ”.— У Китая есть С-400, поэтому Patriot Дели не подойдут, так как американская система значительно слабее".

Так или иначе, антироссийские ограничительные меры со стороны США уже сейчас затрагивают тех, кто сотрудничает с Москвой в сфере ВТС. До сих пор все сделки в этой области заключались Москвой и Дели в долларах. Но возникла проблема с банками, через которые могли бы проводиться трансакции: индийские структуры опасаются попадания в американские черные списки и замораживают платежи. Под такую заморозку с апреля, как сообщила вчера индийская газета The Economic Times, уже попало в общей сложности более $2 млрд. В эту сумму, как отметили журналисты, входит и финансирование "критически значимых проектов", вроде ремонта переданной индийской стороне в лизинг атомной подлодки Chakra.

В результате, по словам источников The Economic Times, Москва и Дели сейчас рассматривают возможность того, чтобы расчеты в сфере ВТС отныне велись не в долларах, а в рублях и рупиях по курсу, привязанному к международной валюте,— например, к сингапурскому доллару. Официально эту информацию стороны пока не комментировали.

Сергей Строкань, Александра Джорджевич, Павел Тарасенко