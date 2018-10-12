Госиспытания новейшей модификации "Ночного охотника" завершатся в 2019 году после выполнения тысячи полетов - источник

До конца года к испытательным полетам присоединятся еще два Ми-28НМ

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания модернизированного Ми-28НМ "Ночной охотник" займут ещё около года, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В ходе ГСИ (государственных совместных испытаний) предусмотрено более тысячи испытательных полетов, сейчас их выполняет одна опытная машина. Основная задача для сокращения срока испытаний - увеличить количество вертолетов, которые к ним будут подключены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конце 2018 года к госиспытаниям присоединится еще два вертолета, которые планируется передать Минобороны РФ в рамках контракта на установочную партию.

Таким образом, программа испытательных полетов будет выполнена в 2019 году с участием уже трех вертолетов Ми-28НМ, отметил источник.

15 февраля гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" проходит государственные испытания. В марте он заявил, что первые серийные машины будут переданы Минобороны РФ до конца года.

В декабре 2017 года в Минобороны России сообщили о заключении контракта на поставку Ми-28НМ.

"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ", - заявил Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер).

"Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях", - заявлял Ю.Борисов.

"Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", - сказал замминистра обороны.

Ранее Виктор Бондарев, будучи главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщал, что модернизированный вертолет будет поступать во все строевые части армейской авиации.

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.