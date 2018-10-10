Более 1,5 тыс. мотострелков выдвинулись на учения на полигоны в Дагестане и на Ставрополье

В ходе учений задействуют более 500 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военных из мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Дагестане и Чечне, были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны на учения. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих направились на дагестанский полигон Дальний и Серноводский в Ставропольском крае, где пройдут двухсторонние батальонные командно-штабные учения", - сказал он.

По его словам, на незнакомой местности мотострелкам предстоит отработать поиск, блокирование и уничтожение условного противника, а также оборону во взаимодействии с подразделениями других родов войск.

Учения, в ходе которых будут задействовано свыше 500 единиц техники, продлятся две недели.