"Графеновый" Z-10. Броня прочнее в 100 раз

Китайские боевые вертолеты Z-10 и Z-19 оснащены дополнительным пакетом графеновой брони, которая прочнее стальной в 100 раз, сообщает "ВП" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (9 октября).

Из-за известных причин технологии военного авиастроения Китая значительно отстают от Западной Европы и США, в первую очередь по двигателям. Разработанные в Китае вертолеты до сих пор вынуждены оснащаться лицензионными версиями американских и западноевропейских ГТД.

Графеновая броня. Источник: mil.news.sina.com.cn

Но в броневой защите вертолетов Китай сделал важный шаг вперед, освоим технологии такого чрезвычайно прочного материала как графен. Эта технология - композитный графен - обеспечивает вертолету Z-10 превосходство по уровню защищенности над европейским боевым вертолетом "Тигр".

Графен представляет собой наноматериал - моноструктуру из атомов с большой удельной прочностью, это "самый тонкий в мире" материал, прочность которого при равной толщине в 100 превосходит сталь. Графен можно использовать как дополнение к легким алюминиевым матрицам, которые потом обретают чрезвычайную прочность.

Как пишет источник, раньше Z-10 имел противопульную титановую броню как российский Ми-28, но благодаря использованию графена вес брони удалось снизить от 350 кг до 196 кг (экономия 154 кг).