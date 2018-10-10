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10.10.2018
Военный паритет

"Графеновый" Z-10. Броня прочнее в 100 раз

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Вертолет Changhe Z-10
Вертолет Changhe Z-10.
Источник: wikimedia.org

Китайские боевые вертолеты Z-10 и Z-19 оснащены дополнительным пакетом графеновой брони, которая прочнее стальной в 100 раз, сообщает "ВП" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (9 октября).

Из-за известных причин технологии военного авиастроения Китая значительно отстают от Западной Европы и США, в первую очередь по двигателям. Разработанные в Китае вертолеты до сих пор вынуждены оснащаться лицензионными версиями американских и западноевропейских ГТД.


Графеновая броня.
Источник: mil.news.sina.com.cn

Но в броневой защите вертолетов Китай сделал важный шаг вперед, освоим технологии такого чрезвычайно прочного материала как графен. Эта технология - композитный графен - обеспечивает вертолету Z-10 превосходство по уровню защищенности над европейским боевым вертолетом "Тигр".

Графен представляет собой наноматериал - моноструктуру из атомов с большой удельной прочностью, это "самый тонкий в мире" материал, прочность которого при равной толщине в 100 превосходит сталь. Графен можно использовать как дополнение к легким алюминиевым матрицам, которые потом обретают чрезвычайную прочность.

Как пишет источник, раньше Z-10 имел противопульную титановую броню как российский Ми-28, но благодаря использованию графена вес брони удалось снизить от 350 кг до 196 кг (экономия 154 кг).

09.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Z-10
МИ-28
Проекты
Наноиндустрия
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