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10.10.2018
ЦАМТО

ВМС Тайваня в ноябре примут на вооружение два фрегата УРО класса "Оливер Хазард Перри"

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USS_oliver_hazard_perry
USS Oliver Hazard Perry FFG-7. Источник: maritimequest.com.

ЦАМТО, 9 октября. ВМС Тайваня в ноябре планируют принять на вооружение два фрегата УРО класса "Оливер Хазард Перри" (FFG-7), приобретенные из числа избыточных вооружений Министерства обороны США.

Как сообщает агентство CNA со ссылкой на официального представителя ВМС Тайваня, на слушаниях в парламенте страны начальник штаба ВМС вице-адмирал Ли Чун-ся (Lee Chung-hsiao) заявил, что обучение личного состава и подготовка техники должны быть завершены в ноябре.

Отвечая на вопрос о том, как новые корабли позволят повысить обороноспособность страны, вице-адмирал заявил, что фрегаты класса "Оливер Хазард Перри" обладают гораздо большими возможностями в области противолодочной борьбы по сравнению с восемью состоящими на вооружении фрегатами класса "Нокс".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух фрегатов класса "Оливер Хазард Перри" (FFG-7) из числа избыточных вооружений ВС США (EDA). Полная стоимость продажи оценивалась в 190 млн. долл.

Компания VSE Corporation (VSEC) по контракту с ВМС США провела ремонт проданных Тайваню фрегатов, что позволило продлить срок их эксплуатации на 30 лет. Церемония передачи фрегатов ВМС Тайваня состоялась 9 марта 2017 марта в Чарльстоне (шт.Южная Каролина). В мае 2017 года корабли прибыли на военно-морскую базу "Зуинь" в Гаосюне.

Поставленные корабли класса "Оливер Хазард Перри" заменят два фрегата класса "Нокс", которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Всего Тайвань получил из состава ВМС США восемь фрегатов класса "Нокс" ("Чин Янг") с 1992 по 1999 гг.

Построенные в 1980-ые гг. фрегаты класса "Оливер Хазард Перри" – "Тэйлор" (FFG-50) и "Гэри" (FFG-51) – получили новые наименования PFG-1112 "Фенг Ча" (Feng Chia) и PFG-1115 "Минг Чуан" (Ming Chuan). Корабли войдут в состав 146-й флотилии, размещенной на базе ВМС "Макунг" на острове Пэнху и будут нести ответственность за патрулирование Тайваньского пролива.

09.10.2018
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Страны
США
Тайвань
Проекты
Oliver Hazard Perry
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