В Крыму прошли учения флота, десанта и авиации

В учениях также приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Масштабные военные учения Черноморского флота (ЧФ) с участием десанта и авиации прошли в Крыму, сообщил во вторник журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"Более 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса ЧФ приняли участие в двусторонних бригадных тактических учениях на межвидовом полигоне Опук в Крыму", - сообщил офицер.

Подразделения морской пехоты Черноморского флота под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей "Орск" и "Азов", провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника. В роли условного противника выступили подразделения бригады береговой обороны армейского корпуса флота вместе с подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

"В учениях было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые транспортеры легкого бронирования, минометы "Поднос" и "Сани", ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 "Аллигатор" и транспортные вертолеты Ми-8 АМТШ", - перечислил представитель флота.

Кроме того, в учениях приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов.