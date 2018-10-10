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10.10.2018
РИА Новости

Лагерные сборы ракетных войск и артиллерии ЮВО завершились на 18 полигонах

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Самоходные артиллерийские установки (САУ-2с1) Гвоздика во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото
Самоходные артиллерийские установки (САУ-2с1) Гвоздика во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лагерные сборы соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) завершились на 18 полигонах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ЮВО завершились лагерные сборы соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии. Полевые выходы проходили на 18 полигонах, расположенных в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Дагестан, Северная Осетия - Алания, Крым, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Астафьев отметил, что в ходе полевых сборов артиллеристы ЮВО впервые отрабатывали современные приемы контрбатарейной борьбы, так называемые "артиллерийские дуэли", основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.

"Контрбатарейная борьба включает в себя целый комплекс мероприятий, в частности ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку, а также использование обманных мероприятий. Новые тактические приемы существенно повышают живучесть подразделений в условиях общевойскового боя и расширяют возможности ведения контрбатарейной борьбы с артиллерийскими средствами противника", - подчеркнул начальник пресс-службы.

По словам Астафьева, в ходе полевых сборов артиллеристы впервые применили тактику ведения огня "кочующими минометами". Он отметил, что минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа текущего года по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Согласно данным пресс-службы, в мероприятиях принимали участие около 6 тысяч военнослужащих, было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, среди них реактивные системы залпового огня РСЗО "Град-М", "Ураган", "Торнадо-Г", "Смерч", 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", 203-мм самоходные пушки "Малка", 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", "Хоста", "Акация", артиллерийские орудия "Мста-Б", "Нона", 122-мм САУ "Гвоздика", Д-30, 100-мм "Рапира" и другие артиллерийские системы.

Кроме того, всего в ходе полевых занятий проведено свыше 220 тактических и тактико-специальных учений с батареями, из них более 150 с боевой стрельбой, в ходе которых сержантами и офицерами было выполнено более 3 тысяч огневых задач.

09.10.2018
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