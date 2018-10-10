Правкомиссия одобрила законопроект, разрешающий участие иностранцев в экипажах испытываемых российских воздушных судов

Прибытие на аэродром ЛИИ им. М.М.Громова "Раменское" в Жуковском второго опытного самолета МС-21-300 (регистрационный номер 73053, бортовой номер 002, серийный номер 21003), 20.07.2018.

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уточнении порядка формирования экипажей экспериментальных воздушных судов, сообщается на сайте правительства.

"Действующее законодательство ограничивает участие иностранных специалистов в экипажах испытываемых отечественных воздушных судов. Законопроектом предлагается исключить установленный запрет и определить случаи, при которых допускается включение иностранных граждан в состав экипажей экспериментальных воздушных судов, - отмечается в сообщении.

"Цель законопроекта - приведение воздушного законодательства в соответствие с мировой практикой заключения договоров на поставку воздушных судов, их сертификации и технической приёмки, повышение конкурентоспособности российских авиастроительных организаций при поставке отечественных воздушных судов на внешние рынки", - говорится в сообщении.

"Для заключения российскими авиастроительными организациями контрактов на поставку отечественных воздушных судов иностранным партнёрам возникает необходимость включения иностранных лётчиков-испытателей в состав экипажей испытываемых (экспериментальных) воздушных судов. Кроме того, для выполнения российскими авиастроительными организациями контрактных обязательств требуется сертификация воздушных судов по европейским и американским нормам с нахождением на борту представителей иностранного сертифицирующего органа из числа лётного и инженерно-технического состава", - сообщается на сайте.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.