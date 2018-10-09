Первый военный учебный центр при гражданском вузе появится в Курске в 2019 году

Обучение в центре будет проводиться среди студентов очного отделения по программам сержантов запаса и солдат запаса с ежегодным набором 90 человек

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Первый военный учебный центр (ВУЦ) в Курске будет создан на базе Юго-западного государственного университета с 1 сентября 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза.

"Открытие военного учебного центра при Юго-западном государственном университете намечено на 1 сентября 2019 года. Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса с ежегодным набором 90 человек", - сказали в пресс-службе, отметив, что решение о создании ВУЦ в Курске принято 18 сентября на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как сообщалось, Минобороны РФ разработает методические рекомендации по формированию военных учебных центров в гражданских вузах. В соответствии с новыми нормами структуры военной подготовки и военные кафедры будут объединены в военные учебные центры. Закон, который предлагает унифицировать структуры по военной подготовке студентов в вузах, был принят Госдумой в конце июля.