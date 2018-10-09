Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке

В заметке рассказывается о планах Индии развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. После приобретения систем ПВО С-400 Нью-Дели не исключает и подписание контракта на покупку новейших российских танков «Армата». Палки в колеса, естественно, будут пытаться вставлять США, угрожая санкциями, на которые в мире, как выясняется, все меньше обращают внимание.

У России, кажется, появился крупный покупатель, заинтересованный в танках следующего поколения Т-14 "Армата". Начальник штаба Вооруженных сил Индии Бипин Рават в ходе официального визита в Россию посетил несколько военных баз и обсудил оборонные сделки на 10 миллиардов долларов.

Одна из тем для разговоров с российской стороной - танк Т-14, а также другие образцы оружия на платформе "Армата". Кроме нового российского танка, на этой платформе также базируются БМП Т-15 и самоходные гаубицы "Коалиция-СВ". В ноябре прошлого года Индия объявила, что собирается купить 1 тысячу 770 боевых машин для замены устаревшего советского арсенала танков, который состоит в основном из Т-72. При этом Нью-Дели рассчитывает, что все новые танки будут построены на территории Индии с помощью россиян.

На пути у закупки именно российских Т-14 могут встать санкции США. Вашингтон запрещает любым странам заключать оборонные контракты с Россией под страхом попасть под американские ограничения. Впрочем, вопреки этим санкциям, Индия подписала соглашение о покупке российских систем ПВО С-400. Как отреагирует на это Вашингтон, пока не известно.

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Дэниел Браун (Daniel Brown)