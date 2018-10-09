Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии. Маск в восторге

Впервые осуществлено успешное возвращение первой ступени американской ракеты "Falcon 9" на калифорнийский космодром "Ванденберг". Известно, что ракета выводила на орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1A, который относится к разряду радиолокационных. Посадка на космодроме первой ступени состоялась в 5:30 по Москве (22:30 по местному времени).

Трансляция приземления велась на сайте SpaceFlight Now.

SpaceX

70 метровая ракета была установлена на стартовой площадке SLC-4E в "Ванденберге". Основная её задача - коммерческий вывод названного аргентинского спутника на орбиту со средней высотой около 620 км. Ещё никогда в Калифорнии не осуществлялся возврат 1-й ступени этой ракеты.

Ранее успешное приземление первой ступени осуществлялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Также ранее 1-я ступень приземлялась (а точнее - приводнялась) на управляемые платформы, расположенные на поверхности океана.

В Калифорнии используется модификация "Falcon 9" Block 5, первая ступень которой может быть подготовлена к повторному старту за менее продолжительный промежуток времени, нежели у ракет того же семейства, но других модификаций.

Ракета "Falcon 9" произведена компанией "SpaceX", ключевой фигурой в которой является Илон Маск.

Для справки: сухая масса первой ступени составляет 22,2 тонны. На ней эксплуатируется 9 маршевых двигателей "Merlin 1D+". В качестве горючего применяется авиационный керосин, в качестве окислителя - сжиженный кислород. Время работы составляет 162 секунды. В калифорнийском случае эта ступень вернулась на стартовую площадку примерно через 9 минут после старта.