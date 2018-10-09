На верфи Mitsubishi Heavy Industries состоялся спуск на воду 11-й НАПЛ класса "Сорю"

ЦАМТО, 8 октября. На предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе 4 октября состоялась церемония спуска на воду НАПЛ класса "Сорю", предназначенной для Морских сил самообороны Японии.

Как сообщает Nikkei Asian Review, подлодка, получившая наименование "Орю" (Oryu), впервые оснащена литий-ионными аккумуляторами с увеличенной продолжительностью действия, что позволит ей находиться в подводном положении большее время.

Закладка киля SS-511 "Орю" состоялась в ноябре 2015 года. Как планируется, подводная лодка будет передана Морским силам самообороны в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство НАПЛ класса "Сорю" для Морских сил самообороны осуществляют компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. Закладка киля головной НАПЛ класса "Сорю" состоялась в марте 2005 года на предприятии Mitsubishi Heavy Industries. Она была спущена на воду 5 декабря 2007 года и вошла в состав Морских сил самообороны Японии в марте 2009 года. 25 марта 2010 года Kawasaki Heavy Industries передала Морским силам самообороны Японии вторую подлодку серии – "Унрю".

Церемония принятия на вооружение Морских сил самообороны Японии 9-ой НАПЛ класса "Сорю", (509) "Сейрю" (Seiryu), состоялась 12 марта 2018 года. Она является пятой подлодкой серии, построенной на верфи MHI. 6 ноября 2017 года на предприятии Kawasaki Heavy Industries состоялась церемония спуска на воду 10-й НАПЛ серии – (510) "Шорю" (Shoryu).

Ожидается, что к 2021 году количество НАПЛ данного типа на вооружение японского флота увеличится до 12 ед. Начальное финансирование постройки 12-ой подлодки серии было одобрено в рамках оборонного бюджета на 2016 ф.г.

Подводная лодка класса "Сорю" превышает по размерениям субмарину предыдущего поколения ("Оясио"). Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение – 2950/4100 т. Ранее эти подлодки оснащались главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых двигателей Стирлинга V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Вооружение составляют шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами "Тип-89", "Тип-80" и ПКР UGM-84C "Гарпун". Подлодка также оборудована ПУ отстрела средств противодействия. Экипаж – 65 чел.

Впервые о намерении Япония оборудовать НАПЛ класса "Сорю" литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных и системы Стирлинга было объявлено в 2017 году. Компания GS Yuasa, разработчик и производитель аккумуляторных систем из Киото, ранее сообщила, что данные батареи будут установлены на последних двух НАПЛ класса "Сорю": SS-511 и SS-512, которые будут поставлены Морским силам самообороны Японии в 2020 и 2021 гг.

Как заявлено, оснащение аккумуляторами данного типа снизит заметность подлодки для гидролокаторов противника, позволит находиться под водой более продолжительное время и увеличить дальность морских переходов НАПЛ.