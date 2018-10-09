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09.10.2018
ТАСС

Расчеты С-300 и С-400 проведут боевые стрельбы под Астраханью

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В тактических учениях примут участие более 500 военнослужащих и будет задействовано около 200 единиц специальной и военной техники

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" пройдут 10 и 11 октября на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Минобороны России.

"На полигоне Ашулук состоится тактическое учение с боевой стрельбой с соединением ПВО, в ходе которого боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" отработают вопросы по обнаружению и уничтожению высотных, маловысотных и баллистических воздушных целей на различном диапазоне высот и скоростей", - рассказали в военном ведомстве.

Соединения и воинские части 1-й армии ПВО-ПРО ВКС проведут стрельбы в рамках контрольной проверки за 2018 учебный год. Зенитчики отработают подготовку к проведению стрельбы и произведут боевые пуски ракет. Радиотехнические подразделения обеспечат контроль за воздушной обстановкой, сопровождение целей и выдачу целеуказаний зенитным ракетным подразделениям.

Всего в тактических учениях с боевой стрельбой примут участие более 500 военнослужащих и будет задействовано около 200 единиц специальной и военной техники.

08.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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