Расчеты С-300 и С-400 проведут боевые стрельбы под Астраханью

В тактических учениях примут участие более 500 военнослужащих и будет задействовано около 200 единиц специальной и военной техники

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" пройдут 10 и 11 октября на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Минобороны России.

"На полигоне Ашулук состоится тактическое учение с боевой стрельбой с соединением ПВО, в ходе которого боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" отработают вопросы по обнаружению и уничтожению высотных, маловысотных и баллистических воздушных целей на различном диапазоне высот и скоростей", - рассказали в военном ведомстве.

Соединения и воинские части 1-й армии ПВО-ПРО ВКС проведут стрельбы в рамках контрольной проверки за 2018 учебный год. Зенитчики отработают подготовку к проведению стрельбы и произведут боевые пуски ракет. Радиотехнические подразделения обеспечат контроль за воздушной обстановкой, сопровождение целей и выдачу целеуказаний зенитным ракетным подразделениям.

Всего в тактических учениях с боевой стрельбой примут участие более 500 военнослужащих и будет задействовано около 200 единиц специальной и военной техники.