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08.10.2018
Российская газета

В Сирии замечен советский "убийца танков" - боевая машина 9П148

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Боевая машина 9П148
Боевая машина 9П148.
Источник: rg.ru

Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс" была замечена в Сирии во время мероприятий, посвященных началу октябрьской войны 1973 года.

Этот истребитель танков очень редко попадает в объективы фотокамер, за все годы гражданской войны такое случалось всего несколько раз. Из-за того, что в боях использовались в основном переносные пусковые установки, в какой-то момент сложилось мнение, что большая часть такой самоходной техники была потеряна или находится в неисправном состоянии. Но, как видно, некоторая часть 9П148 все же остается вполне работоспособной.

Эта боевая машина создана на базе знаменитого "бардака" - бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Ее вес 7000 кг. Она вооружена 20 управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 4000 м. Также возможно применение и более старых ПТУР комплекса "Фагот" с дальностью полета до 2000 м.

Мощность двигателя -140 л.с. Максимальная скорость на шоссе - 95 км/ч. При форсировании водных преград вплавь - до 10 км/ч. Запас хода - 750 км. Экипаж - 2 человека.

Также сирийская армия имела на вооружении бронемашины 9П122 с комплексом "Малютка", но они также практически не участвовали в боевых действиях.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
9M14 Малютка
БРДМ-2
Конкурс
Фагот
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