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08.10.2018
РИА Новости

Борисов рассказал о положении России на мировом рынке вооружений

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США - единственный серьезный конкурент России на рынке вооружений, считает вице-премьер России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

"Наша страна занимает второе место, и единственным серьезным конкурентом здесь остаются пока только США", - сказал Борисов в ходе выступления в МГУ. Его слова приводятся на сайте правительства.

Борисов привел данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), что в среднем в 2013-2017 годах доля США на мировом рынке экспорта вооружений составляла 34%, России - 22%.

"На третьем месте с большим отрывом располагается Франция, чей результат составляет порядка 6,7%", - добавил вице-премьер.

Борисов отметил, что за последнее десятилетие в российском ОПК произошел переход от логики отраслевого управления советского типа к рыночной управленческой модели, в которой ключевую роль в принятии решений играют интегрированные холдинговые структуры - в первую очередь госкорпорации "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и другие.

По его словам, наибольшая доля выпуска продукции в российской оборонке обеспечивается авиастроением, радиоэлектронным комплексом и судостроением.

07.10.2018
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Алмаз-Антей
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Росатом
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Борисов Юрий
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