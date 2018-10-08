Министр обороны Сербии подвел итоги российско-сербских учений "БАРС-2018"

Александар Вулин выразил надежду, что в дальнейшем удастся увеличить масштаб совместных учений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские летно-тактические учения "БАРС-2018" завершились в Сербии. Финальный эпизод учений посетил министр обороны республики Александар Вулин, который и подвел их итоги, сообщили в Минобороны России.

"Такие учения очень важны для Вооруженных Сил Сербии и для всех жителей Сербии. Во время учений каждый из участников из России и из Сербии может научиться чему-то новому. Надеюсь, что в будущем сможем увеличить масштаб проводимых учений, количество техники и личного состава. Сербский народ высоко ценит Россию, поэтому жители России в Сербии всегда будут желанными гостями", - приводит Минобороны России слова сербского министра в распространенном сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что в мероприятии также приняли участие начальник Генштаба Вооруженных Сил Сербии генерал-подполковник Милан Мойсилович, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Сербии генерал-майор Душко Жаркович, делегации России и Сербии и летный состав двух стран.

В учениях "БАРС-2018" участвовали экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. В учении было задействовано до 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии. Всего было выполнено около 50 полетов с общим налетом более 25 часов.