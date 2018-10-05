На учениях в Мурманской области экипажи Ту-22М3 выполнили пуски ракет

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет по наземным целям, обозначающим объекты инфраструктуры условного противника, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"Взлет самолетов дальней авиации осуществлялся с аэродрома в Мурманской области. Во время полета экипажи преодолели более 4000 километров. Все цели на полигоне были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения с соединением дальней авиации начались 2 октября в рамках проведения контрольных проверок в вооруженных силах России за 2018 год. В нем задействовано более 30 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

Сообщается, что в ходе мероприятия летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также уничтожил цели на полигоне.