Учения с соединением дальней авиации начались 2 октября в рамках контрольной проверки Вооруженных сил

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бомбардировщики Ту-22М3 поразили ракетами наземные цели в ходе учений дальней авиации, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет по наземным целям, обозначающим объекты инфраструктуры условного противника", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "все цели на полигоне были успешно поражены".

В ведомстве добавили, что самолеты вылетели для выполнения задачи с аэродрома в Мурманской области и преодолели до цели более 4 тыс. километров.

Учения с соединением дальней авиации начались 2 октября в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ за 2018 год. В них задействовано более 30 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.