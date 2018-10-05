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05.10.2018
РИА Новости

Отряд кораблей во главе с флагманом Тихоокеанского флота прибыл к Хоккайдо

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".
Источник: © Саяпин Владимир/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота с деловым заходом прибыл в порт Хакодате на северном японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы российского Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

В составе отряда флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"На территории военно-морской базы Сил морской самообороны Японии прошла официальная церемония встречи российских кораблей. Позднее на борту корабля-хозяина визита эскадренного миноносца "Амагири" пройдёт рабочее совещание по организационным вопросам", - сообщил Воскресенский.

Во второй половине дня командир прохода начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота Эдуард Михайлов и командиры кораблей встретятся с командиром военно-морской базы, начальником регионального отдела управления безопасности на море, руководителем полиции, мэром и председателем законодательного собрания Хакодате.

Для российских моряков планируется культурная программа.

Визит на Хоккайдо продлится до 7 октября.

Отряд российских кораблей вышел в трехмесячный дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Владивостока 1 октября. Они проведут в море частные учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества, в том числе в российско-индийских военно-морских учениях "Индра Нэви-2018", и посетят с деловыми заходами несколько иностранных портов.

04.10.2018
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