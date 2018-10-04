Войти
04.10.2018
Военный паритет

КС-390 будут производиться в США?

521
0
-3
KC-390
KC-390.
Источник: forum.militaryparitet.com

Американская компания Boeing и бразильская Embraer ведут переговоры о создании сборочной линии военно-транспортных самолетов KC-390 (фото) в США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на бразильскую газету Valor Economico (1 октября).

В июле компании объявили о сделке, согласно которой "Боинг" получает 80% акций отделения коммерческих самолетов "Эмбраер", что является самой большой "перестройкой" на мировом аэрокосмическом рынке за последние десятилетия.

Одновременно компании объявили о более глубоком партнерстве по продажам и услугам по программе КС-390 путем создания отдельного военного предприятия, которое будет получать совместные инвестиции. Неизвестно, каким путем газета получила подобную информацию, пишет агентство Reuters.

Такое партнерство даст "Боингу" возможность продавать новые транспортные самолеты, ведя борьбу с С-130 Hercules производства компании Lockheed Martin. Компании не откликнулись на запросы о комментариях. В Бразилии существуют опасения, что "Боинг" может захватить контроль над оборонными программами страны.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
США
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Boeing
Embraer
Lockheed-Martin
Похожие новости
06.05.2016
Программа создания военно-транспортного самолета КС-390 буксует из-за нехватки средств
17.03.2016
Что привез Порошенко из Турции
30.10.2014
Военно-транспортный самолет Embraer KC-390 готовится к испытаниям
25.08.2014
Провал в центре строя
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути