КС-390 будут производиться в США?

Американская компания Boeing и бразильская Embraer ведут переговоры о создании сборочной линии военно-транспортных самолетов KC-390 (фото) в США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на бразильскую газету Valor Economico (1 октября).

В июле компании объявили о сделке, согласно которой "Боинг" получает 80% акций отделения коммерческих самолетов "Эмбраер", что является самой большой "перестройкой" на мировом аэрокосмическом рынке за последние десятилетия.

Одновременно компании объявили о более глубоком партнерстве по продажам и услугам по программе КС-390 путем создания отдельного военного предприятия, которое будет получать совместные инвестиции. Неизвестно, каким путем газета получила подобную информацию, пишет агентство Reuters.

Такое партнерство даст "Боингу" возможность продавать новые транспортные самолеты, ведя борьбу с С-130 Hercules производства компании Lockheed Martin. Компании не откликнулись на запросы о комментариях. В Бразилии существуют опасения, что "Боинг" может захватить контроль над оборонными программами страны.