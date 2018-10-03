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03.10.2018
ТАСС

Источник: контракт по С-400 планируется подписать на саммите России и Индии 4-5 октября

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400.

Ранее индийские СМИ сообщили, что соглашение с РФ о поставках зенитных ракетных систем находится на финальной стадии подписания

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 планируется подписать в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4-5 октября. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Мы ожидаем, что контракт будет подписан", - сказал собеседник агентства.

Ранее индийские СМИ сообщили, что соглашение с РФ о поставках С-400 находится на финальной стадии подписания. Сделка предполагает поставку Нью-Дели ЗРС на сумму 390 млрд индийских рупий (порядка $5,43 млрд). Решение Нью-Дели закупить российские ЗРС вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

Президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Индию 4-5 октября. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

02.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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