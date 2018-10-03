Войти
03.10.2018
Военное обозрение

Тяжело в учении - легко в бою? Сразу два учения ВКС стартовали в России

485
0
0

Летно-тактические учения с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из состава трех авиаполков, стартовали в Воздушно-космических силах, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны, учения проводятся в рамках контрольной проверки ВС РФ за 2018 год. В ходе выполнения учебно-боевых задач, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, отработают перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигонах. В учениях будет задействовано более 20 самолетов и до 10 аэродромов на территории трех военных округов. Также к учениям будут привлечены самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации.

Между тем еще одни еще одни масштабные учения стартовали накануне в Южном военном округе. На оперативные аэродромы Дагестана, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии переброшены около 20 самолетов, среди которых бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25. Авиация примет участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) российских 49-ой и 58-ой армий ЮВО.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
Ил-78
Су-25
Су-27
Су-30
Су-34
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.08.2016
Российские летчики отмечают День ВВС
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
06.05.2015
Над Москвой пролетят 143 экипажа боевых вертолетов и самолетов
23.04.2015
Более 140 самолетов и вертолетов пролетят над Красной площадью 9 мая
16.12.2014
Обретая небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков