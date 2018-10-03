Тяжело в учении - легко в бою? Сразу два учения ВКС стартовали в России

Летно-тактические учения с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из состава трех авиаполков, стартовали в Воздушно-космических силах, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны, учения проводятся в рамках контрольной проверки ВС РФ за 2018 год. В ходе выполнения учебно-боевых задач, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, отработают перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигонах. В учениях будет задействовано более 20 самолетов и до 10 аэродромов на территории трех военных округов. Также к учениям будут привлечены самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации.

Между тем еще одни еще одни масштабные учения стартовали накануне в Южном военном округе. На оперативные аэродромы Дагестана, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии переброшены около 20 самолетов, среди которых бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25. Авиация примет участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) российских 49-ой и 58-ой армий ЮВО.