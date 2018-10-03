Российские летчики освоили необходимый словарный запас на сербском языке для полетов на учении "БАРС-2018"

ЦАМТО, 2 октября. В Сербии на российско-сербском летно-тактическом учении "БАРС-2018" прошла теоретическая предполетная подготовка, основным элементом которой стало изучение сербских терминов и фраз для ведения радиообмена.

Также во время занятий были изучены районы проведения полетов, зон пилотажа, курсы взлета и схемы захода на посадку, резервные аэродромы посадки, а также отработано взаимодействие с группой руководства полетами и проведены тренажи на авиационной технике. Для российских экипажей прошла подготовка авиационного снаряжения на предстоящие полеты.

Исходя из тематики проведения учения – защита воздушного пространства и поиск и эвакуация пострадавших – были определены основные элементы летной подготовки, которые будут отработаны в ближайшие несколько дней – перехват воздушных целей на истребителях МиГ-29 и поисково-спасательное обеспечение в дневное и ночное время на вертолетах Ми-8. Помимо этого, экипажи армейской авиации выполнят высадку десантных групп с посадкой и зависанием над точкой, а летчики-истребители разыграют воздушные бои.

Все полеты будут проводиться совместными экипажами двух стран на аэродроме Батайница под Белградом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.