Холдинг "Росэлектроника" создал комплекс, способный найти местонахождение оператора БЛА

ЦАМТО, 2 октября. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет не только обнаружить БЛА, но и вычислить местонахождение пункта его управления.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"Новая разработка "Ростеха" уже подтвердила свою эффективность: она позволяет определить направления, в которых находятся БЛА и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса. "Черемуху" планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия БЛА, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП". Комплекс создается АО "НИИ "Вектор", входящим в "Росэлектронику", – сказали в "Ростехе".

Там отметили, что ПКЛ обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны. "Черемуха", в свою очередь, определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты беспилотниками, а также вычисляет местоположение оператора БЛА.

Комплекс будет выпускаться в двух вариантах – стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под требования заказчика, с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных угроз, передает "РИА Новости".