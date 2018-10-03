Войти
03.10.2018
ЦАМТО

Холдинг "Росэлектроника" создал комплекс, способный найти местонахождение оператора БЛА

525
0
0
RQ-1 Predator
Оператор беспилотного летательного аппарата RQ-1 Predator.
Источник: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 2 октября. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет не только обнаружить БЛА, но и вычислить местонахождение пункта его управления.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"Новая разработка "Ростеха" уже подтвердила свою эффективность: она позволяет определить направления, в которых находятся БЛА и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса. "Черемуху" планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия БЛА, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП". Комплекс создается АО "НИИ "Вектор", входящим в "Росэлектронику", – сказали в "Ростехе".

Там отметили, что ПКЛ обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны. "Черемуха", в свою очередь, определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты беспилотниками, а также вычисляет местоположение оператора БЛА.

Комплекс будет выпускаться в двух вариантах – стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под требования заказчика, с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных угроз, передает "РИА Новости".

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.10.2018
Не спрятаться, ни скрыться. Ростех создал модуль обнаружения оператора БПЛА
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.05.2018
Росэлектроника впервые принимает участие в вертолетной выставке HeliRussia
10.05.2018
Беспилотнику "Корсар" увеличат радиус действия и поставят системы РЭБ
03.05.2018
HeliRussia 2018 готовит премьеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков